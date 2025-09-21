Junge oder Mädchen? Das bekommen Karina Wagner und Steffen

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno sind in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Nun wissen sie auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen! In einem süßen Instagram-Video sitzt das Paar bei Sonnenuntergang an einem Strand auf einer Decke. Mit Sektgläsern durchstoßen sie gemeinsam die Torte vor ihnen – und entdecken, dass der Teig des Kuchens blau ist! "Es ist ein Junge", verkündet Steffen jubelnd, woraufhin sich die beiden verliebt küssen.

Die werdenden Eltern strahlen vor Freude – doch Karina scheint wohl insgeheim auf ein Mädchen gehofft zu haben. "Warum wusstest du das?", fragt die einstige Make Love, Fake Love-Lady ihren Partner lachend, worauf er gelassen antwortet und sie erneut küsst: "Als nächstes gibts ein Mädchen." Die 29-Jährige freut sich natürlich trotzdem riesig über den kleinen Jungen, auch wenn sie zugibt: "Wir haben keinen Namen für einen Jungen."

Die ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten verkündeten ihre Schwangerschaft vergangenen Monat. Sie veröffentlichten einen süßen Clip im Netz, in dem die ersten Ultraschallbilder ihres Babys zu sehen waren. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", erklärten sie voller Stolz. Wenig später offenbarte Karina dann, dass ihr Nachwuchs geplant war. "Wir hatten beide den Wunsch und haben uns keinen Druck gemacht, und dann ist es passiert", schrieb sie auf Social Media.

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025