Karina ist schwanger: Das halten Ex-MLFL-Teilnehmer davon

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno schweben auf Wolke sieben: Das Reality-TV-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die beiden haben sich nach Karinas Teilnahme an der Reality-Show Make Love, Fake Love ineinander verliebt und sind mittlerweile verlobt. Vor Kurzem teilte das glückliche Paar dann die freudige Nachricht ihrer Schwangerschaft. Nicht jeder aus ihrem früheren TV-Umfeld scheint allerdings nur pure Freude darüber zu verspüren. Paul Aubster und Oliver Ginkel, die Karina in der Dating-Show kennengelernt hatten, nehmen im Interview mit Promiflash zu den Baby-News Stellung.

Paul zeigt sich begeistert und übermittelt den beiden nur positive Wünsche. "Herzlichen Glückwunsch an Karina und an Steffen. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute, dass das Kind gesund bleibt, dass die beiden happy werden", betont er. Oliver gratuliert ebenfalls, distanziert sich im Gespräch mit Promiflash aber auch klar von Papa in spe Steffen. "Ich habe im Nachhinein gehört, dass er ein bisschen über mich quatscht und so, auf TikTok", erzählt er und macht klar: "Ich habe mit dem Typen nichts am Hut. Der soll weiter über mich quatschen."

Karina und Steffen freuen sich derweil auf die Geburt, die immer näher rückt. Am Sonntag gaben die beiden bekannt, welches Geschlecht ihr erster Nachwuchs haben wird. Das süße Video zeigte die beiden bei einem Picknick am Strand – samt Torte, deren Füllung anhand der Farbe das Babygeschlecht verraten soll. Als eine hellblaue Tortenfüllung zum Vorschein kommt, jubelt Steffen los. "Es ist ein Junge", verkündet er begeistert.

RTL, RTL, RTL Collage: Karina Wagner, Oliver Ginkel, Paul Aubster

ActionPress Steffen Vogeno, Reality-TV-Star

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

