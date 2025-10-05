Gelüste: Karina Wagner verrät süße Schwangerschaftsdetails

Karina Wagner (29) ist in freudiger Erwartung: Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verlobter Steffen Vogeno bekommen erstmals Nachwuchs. Während einer Instagram-Fragerunde gibt Karina nun süße Details über ihre Schwangerschaft preis. Ein Fan möchte wissen, worauf sie besonders Lust hat oder wie sich ihre Geschmäcker seit der Schwangerschaft verändert haben. "Vorher war ich süchtig nach Kaffee und jetzt finde ich den Geruch alleine schon eklig!", erzählt sie und fügt hinzu: "Und Gelüste sind ganz klar: Obst! Ich habe vorher nie so viel Obst gegessen wie aktuell, und es muss auch immer was da sein. Besonders knackige Pfirsiche!"

Die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady spricht mit ihrer Community offen und ehrlich über diese neue Phase in ihrem Leben – und scheut sich dabei nicht, auch die weniger schönen Seiten anzusprechen. Erst vor Kurzem verriet Karina, dass sie in den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft nicht nur Glücksgefühle verspürte. Sie litt unter starker Übelkeit, ständiger Müdigkeit und spannenden Brüsten. "Ich weine grundlos oder weil ich müde bin", gestand die 29-Jährige. Zwar gehe es ihr inzwischen langsam besser, doch emotional erlebe sie weiterhin ein ständiges Auf und Ab.

Karina und Steffen verkündeten ihre Baby-News Ende August. Rund einen Monat später teilten sie dann auch mit, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. In einem emotionalen Video ihres Gender-Reveals, das sie im Netz veröffentlichten, sitzt das Paar bei Sonnenuntergang auf einer Decke am Strand. Gemeinsam stoßen sie mit ihren Sektgläsern in die Torte vor ihnen – und entdecken den blauen Kuchenteig. "Es ist ein Junge", ruft der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat überglücklich und schenkt seiner Partnerin einen liebevollen Kuss.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

