Tradition pur: Karina Wagner und Steffen feiern Polterabend

Im Leben von Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno geht aktuell alles drunter und drüber. Die beiden Realitystars machten vergangenen März ihre Beziehung öffentlich, darauf folgte die Verlobung und die Nachricht, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Noch in diesem Jahr wollen sie vor den Traualtar treten – und feierten nun schon einen Polterabend. In ihrer Instagram-Story teilten die zwei Eindrücke der Feier mit ihren Fans: Zusammen mit Familie und Freunden feierten sie ausgelassen – und zerschmetterten ganz traditionell eine Menge Porzellan auf dem Asphalt.

Wann genau die Hochzeit geplant ist, verrieten Karina und Steffen bislang noch nicht. Viel Zeit in diesem Jahr bleibt allerdings nicht mehr – und auch der Polterabend könnte ein Hinweis darauf sein, dass der große Tag bald ansteht. Hinter dem alten Brauch steckt eine tiefe Bedeutung: Das Zertrümmern des Geschirrs und das Aufkehren der Scherben symbolisiert die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen. Zu ihrem engsten Kreis, der an diesem Abend anwesend war, zählen auch ein paar bekannte Gesichter aus dem Reality-TV – unter anderem Mimi Gwozdz (31). Die beiden Frauen lernten sich 2021 bei Der Bachelor kennen.

Das baldige Brautpaar kam im vergangenen Jahr zusammen – da Karina zu dieser Zeit aber noch als Single-Lady bei Make Love, Fake Love zu sehen war, mussten sie ihre Beziehung einige Monate geheim halten. Kennen tun die beiden sich aber schon seit ein paar Jahren. Schon bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an Bachelor in Paradise 2021 verstanden die beiden sich sehr gut – jedoch entschied sich Steffen damals für Tami Nehrbass (32), mit der er bis zum Sommer 2024 zusammen war. Karina verließ das Format an der Seite von Gustav Masurek (36). Die beiden trennten sich im Mai 2022.

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

Instagram / Karina Wagner Steffen Vogeno und Karina Wagner auf ihrem Polterabend, November 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025