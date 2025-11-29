Auf dieses Pärchenformat haben Karina Wagner & Steffen Lust

Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) sind keine Unbekannten im Reality-TV. Die beiden lernten sich damals bei Bachelor in Paradise kennen – auch wenn es noch ein paar Jahre dauerte, bis sie schließlich als Paar zusammenfanden. Nun könnten gemeinsame TV-Auftritte in der Zukunft liegen. In einer Instagram-Fragerunde verrät Steffen, dass sie bereits über eine Teilnahme am Sommerhaus der Stars nachgedacht hätten. "Über die Unterkunft lässt sich streiten, auf die Spiele hätten wir aber Bock", schreibt er.

Ein anderes Reality-Format schließen sie jedoch kategorisch aus. Bei Temptation Island stellen Paare ihre Beziehung auf die Probe, wohnen getrennt und verbringen mehrere Wochen mit Verführerinnen und Verführern in einer Villa. Doch für Steffen und Karina ist das kein Thema: Die Vorstellung, ihre Beziehung in so einem Format zu testen, kommt für sie überhaupt nicht infrage. "Temptation ist definitiv raus. Und ihr wisst, ich stehe zu meinem Wort. Nicht mal für eine sechsstellige Gage", stellt Steffen unmissverständlich klar.

Bevor Steffen und Karina gemeinsam ins Fernsehen gehen, steht für sie jedoch erst einmal etwas anderes auf dem Plan – die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys. Das Paar gab im August bekannt, dass es Nachwuchs erwartet und lüftete wenig später auch das Rätsel um das Geschlecht: Sie bekommen einen kleinen Jungen. Beim Namen ihres Sohnes bleiben sie jedoch geheimnisvoll. "Wir haben tatsächlich endlich einen gefunden, aber für uns entschieden, ihn nicht zu teilen", erklärte die einstige Make Love, Fake Love-Lady im Netz.

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

