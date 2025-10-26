Nach Flop: Francis Ford Coppola versteigert Uhrensammlung

Francis Ford Coppola (86), der legendäre Regisseur hinter Filmklassikern wie "Der Pate" und "Apocalypse Now", lässt nach einem finanziellen Desaster mit seinem jüngsten Projekt "Megalopolis" sieben wertvolle Uhren versteigern. Die Auktion wird am 6. und 7. Dezember in New York City vom Auktionshaus Phillips abgehalten, wie das People-Magazin berichtet. Das ehrgeizige Filmprojekt, das den Filmemacher ganze 120 Millionen Dollar kostete, brachte weltweit lediglich 14,3 Millionen Dollar ein. Da Francis das Werk aus eigener Tasche finanzierte, sah er sich bereits gezwungen, einen Teil seiner Anteile am Weingut Inglenook zu verkaufen.

Ein Highlight der Auktion bildet eine einzigartige Uhr, die Francis zusammen mit dem renommierten Uhrmacher François-Paul Journe entwarf. Diese exklusive Kreation zeigt die Stunden mit einer beweglichen menschlichen Hand an, deren Finger und Daumen sich zur Zeitanzeige ausstrecken oder einklappen. François-Paul lobte die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und erklärte, dass Francis' Idee ihn 2012 dazu inspiriert habe, ein solches Meisterwerk zu entwickeln. 2021 wurde die Uhr schließlich an den Regisseur übergeben. François-Paul zeigte sich begeistert, Francis nun weiterhin zu unterstützen, um dessen Visionen zu fördern.

Die Arbeit an "Megalopolis" war für den Regisseur jedoch nicht nur finanziell ein Drahtseilakt, sondern auch von heftigen Konflikten geprägt. Besonders am Set krachte es zwischen Francis und Filmstar Shia LaBeouf (39). Wie erst vor wenigen Wochen durch die Dokumentation "Megadoc" bekannt wurde, nannte Francis den Schauspieler in einem Streit "die größte Nervensäge, mit der ich je gearbeitet habe". Shia erinnerte sich: "Das war der einzige Moment, in dem er geflucht hat." Die Auseinandersetzung eskalierte am 72. Drehtag, als beide unterschiedliche Vorstellungen zu einer Szene hatten. Bereits am Morgen nach dem Streit zeigte sich der Regisseur jedoch reumütig. In einer E-Mail entschuldigte sich Francis bei Shia.

Getty Images Francis Ford Coppola in Venedig, 27. August 2025

Getty Images Francis Ford Coppola, Regisseur

Getty Images Shia LaBeouf in Cannes, Mai 2025 im Palais des Festivals