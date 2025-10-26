Neider schimpfen über Dua Lipas Lovestory mit Callum Turner

Dua Lipa (30) und Callum Turner (35) haben sich verlobt! Die Sängerin und der Schauspieler, die ihre Beziehung seit Januar 2024 bislang weitestgehend im Stillen führten, freuen sich nun in aller Öffentlichkeit über ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Diese sorgt jedoch nicht überall für Begeisterung. Vor allem die Details ihres ersten Treffens, die von Fans als "zu perfekt, um wahr zu sein" bezeichnet werden, lösen hitzige Diskussionen aus. Sie haben wohl dasselbe Buch bei einer Veranstaltung in Los Angeles gelesen. "Sie sah mich an und sagte: 'Ich habe auch gerade das erste Kapitel fertiggelesen'", erinnerte sich der "Masters of the Air"-Star. Seine Liebste soll geantwortet haben: "Wir sind also auf derselben Wellenlänge." Dass diese Geschichte für Gesprächsstoff sorgt, wurde vor allem in der neuesten Ausgabe von "Love Bomb" deutlich.

Die von Comedian Brian Faas moderierte Sendung beleuchtet regelmäßig brisante Themen aus dem Liebesleben prominenter Persönlichkeiten. Neider lassen kaum eine Gelegenheit aus, um darüber herzuziehen, wie "unrealistisch" die Begegnung der beiden Superstars gewirkt habe. "Das ist die Art von Zufall, die nur fotogenen Menschen passiert", spottete ein Social-Media-User. "Ich schätze, heiß und glücklich zu sein, ist jetzt illegal", schlussfolgerte Brian im Page Six-Clip spielerisch irritiert. Neben dem verliebten Paar Dua Lipa und Callum standen auch Lily Allen (40) und Joe Jonas (36) im Mittelpunkt der Ausgabe. Beide sind aktuell Single, und die Fans der Show konnten sogar erfahren, welche Dating-Apps diese Prominenten angeblich nutzen. Brians Schlüsselloch-Momente-Sammlung ist eine Mischung aus Promi-Liebe, Trennungen und dem Blick hinter die Kulissen ihrer Leben.

Laut Insidern scheinen Dua Lipa, die zuvor mit Anwar Hadid und Jack Harlow liiert war, und Callum jedoch wenig darum besorgt zu sein, was andere über ihre Beziehung denken. Während die Sängerin mit Hits wie "Levitating" zu einem der größten Popstars ihrer Generation wurde, genoss Callum vor allem durch seine Arbeiten als Schauspieler zunehmend Anerkennung – darunter Rollen in Filmen wie "Fantastic Beasts". Gerüchten zufolge verbindet die beiden nicht nur ihre gegenseitige Unterstützung im Showgeschäft, sondern auch eine unbändige Freude an gemeinsamen Abenteuern. Obendrein sollen sie bereits nach ihrem gemeinsamen Traumhaus suchen. Fans und Kritiker mögen zwar streiten – für sie zählt allerdings nur ihr persönliches Glück.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner posieren auf der Afterparty in London

Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts