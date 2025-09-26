Diese Fitness-Routine hält Dua Lipas Bauchmuskeln so topfit

Dua Lipa (30) begeisterte ihre Fans jetzt nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit akrobatischen Fähigkeiten. Die Sängerin zeigte kürzlich während eines Urlaubs auf den Balearen, wie sie einen perfekt kontrollierten Kopfstand direkt auf einem Surfbrett ausführte. "Ich nehme mir immer die Zeit für ein gutes Workout, egal wann und wo ich gerade auf der Welt bin", verriet sie nun der Vogue. Ein zentraler Bestandteil ihres Fitnesstrainings ist "Reformer Pilates", das die 28-Jährige regelmäßig in ihren Alltag integriert.

Besonders wichtig ist der Musikerin, dass sich ihre Übungseinheiten unkompliziert in den Tagesablauf einbauen lassen. Sie schätzt es, direkt nach dem Aufwachen mit dem Training starten zu können. Auf der Bühne seien starke Bauchmuskeln und ein kräftiger Rücken unverzichtbar, vor allem, wenn man wie Dua stundenlang in High Heels performt. "Man braucht unbedingt eine wirklich starke Körpermitte, denn wenn die Körpermitte stark ist, ist auch der untere Rücken kräftig, und das hilft enorm, wenn man tanzt und sehr lange auf den Beinen ist", erklärte der Superstar gegenüber Vogue.

Um ihre Workouts noch effektiver und angenehmer zu gestalten, setzt Dua auf kleine mentale Tricks. Ihr Tipp: "Überlege nicht zu viel. Du suchst dir eine gute Playlist aus. Du ziehst dir ein süßes Pilates-Outfit an, etwas, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Das macht den Kopf frei." So schafft sie es, auch im stressigen Alltag fit zu bleiben. Privat könnte es für die Sängerin gerade nicht besser laufen: Vor Kurzem verlobte sie sich mit Callum Turner (35) und plant nun gemeinsam mit ihm eine gemeinsame Zukunft.

Getty Images Dua Lipa im Juni 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Instagram / dualipa Dua Lipa während ihres Italien-Urlaubs im Juli 2025