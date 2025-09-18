Callum Turner und Dua Lipa träumen von der Liebe "für immer"

Callum Turner (35) und Dua Lipa (30) schweben auf Wolke sieben! Der Schauspieler und die Sängerin sind verlobt und teilen eine große Vision für ihre Zukunft. In einem Interview mit Etalk verriet Callum, dass er sich nichts mehr wünsche, als mit seiner Verlobten "einfach für immer zusammen zu sein". Die beiden Turteltauben wurden erstmals im Januar 2024 miteinander in Verbindung gebracht, rund um das Weihnachtsfest wurde über eine mögliche Verlobung spekuliert. Doch mit der Bestätigung ihrer Verlobung ließen sich die beiden Zeit: Erst im Juni machte die "Levitating"-Interpretin die frohe Botschaft publik.

"Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend", erklärte Dua im Juni im Gespräch mit der britischen Vogue. Sie betonte, es sei etwas ganz Besonderes, die Entscheidung zu treffen, gemeinsam alt zu werden und den besten Freund fürs Leben zu finden. In Hinblick auf die Hochzeitsplanung reagierte sie aber eher zurückhaltend: "Ich habe nie viel über Hochzeiten nachgedacht. Jetzt frage ich mich plötzlich: 'Was ziehe ich bloß an?'"

Überstürzen wollen Dua und Callum wohl nichts. Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber People, dass das Paar ihre Verlobungszeit in vollen Zügen genieße und es nicht eilig habe, vor den Traualtar zu treten. Den Sommer verbrachten die beiden Turteltauben im Urlaub auf Ibiza, an der Amalfiküste und in Marbella, während Dua zwischendurch Shows ihrer "Radical Optimism"-Tour absolvierte.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner posieren auf der Afterparty in London

Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

