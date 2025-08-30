Dua Lipa und Callum Turner gründen Filmproduktionsfirma

Dua Lipa (30) und Callum Turner (35) gehen beruflich gemeinsame Wege und haben kürzlich die Firma TwentyTwo Films Limited gegründet. Das Paar, das bereits verlobt ist, plant mit ihrer neuen Filmproduktionsfirma den Einstieg in die Filmbranche. Beide halten gleichberechtigte Anteile an dem Unternehmen, das für Aktivitäten in der Film- und Programmproduktion angemeldet ist. Ein Insider verriet der Zeitung The Sun: "Dua und Callum sind sehr ambitioniert und haben viele Ideen, die sie zusammen umsetzen möchten."

Die Sängerin hat zwar bereits Erfahrungen im Film gesammelt, strebt jedoch mehr kreativen Einfluss an. Margot Robbie (35) und ihr Ehemann Tom Ackerley (35), die mit ihrer Firma LuckyChap große Erfolge wie "I, Tonya" und "Barbie" landen konnten, sollen eine Inspiration für die beiden gewesen sein. Abseits der geschäftlichen Pläne feierte Dua kürzlich ihren 30. Geburtstag in tropischer Umgebung mit Familie und engen Freunden. In einem emotionalen Instagram-Post bedankte sie sich bei ihren Eltern und ihrem Umfeld für die Unterstützung und schwärmte: "Meine Zwanziger waren pure Magie."

Dua und Callum scheinen nicht nur beruflich auf einer Wellenlänge zu sein. Seit Anfang 2024 sind die Sängerin und der Schauspieler ein Paar, ein Jahr später folgte die Verlobung. In der Vergangenheit zeigte sich Dua begeistert von der Liebe und den Emotionen, die sie mit Callum erlebt. Ihr gemeinsames Interesse an kreativen Projekten könnte ihre Bindung zusätzlich stärken. Die Neugründung ihrer Firma dürfte der Startschuss für eine spannende neue Phase in ihrer Beziehung und Karriere sein.

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025