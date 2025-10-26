Sommerhaus-Drama hat Marvin und Jennys Beziehung verändert

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart haben im Sommerhaus der Stars ordentlich gestritten – und doch scheint das TV-Drama ihre Beziehung nicht verbrannt, sondern gefestigt zu haben. Nach turbulenten Tagen vor laufender Kamera erzählen die beiden jetzt, wie es wirklich um ihre Liebe steht. Im Gespräch mit Promiflash macht vor allem Jennifer deutlich, dass sie und Marvin trotz Reibungen zusammenhalten. "Durchs Sommerhaus sind wir stärker geworden. Natürlich kommen da Sachen hoch und es werden Fragen gestellt, die im Alltag nicht gestellt werden. Damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Aber ich finde, wir sind durchs Sommerhaus noch mehr zusammengewachsen", meint die Influencerin.

Zusätzlich räumt sie mit einem alten Konfliktherd auf: dem Verhältnis zu Marvins Bruder Calvin Kleinen (33). Auch hier scheint Frieden eingekehrt zu sein. Bei Ex on the Beach bekamen sich die beiden ein wenig in die Haare. Auf die Frage, wie es zwischen ihr und Calvin inzwischen laufe, betont Jennifer: "Das war direkt wieder gut. Der wollte seinen Bruder schützen, aber das war schnell wieder gut", verrät sie Promiflash.

In der siebten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" war das Drama zwischen Marvin und Jennifer auf dem Höhepunkt. Die beiden gerieten mehrmals heftig aneinander, nachdem eine Unterhaltung zwischen Jennifer und Ersin für Misstrauen gesorgt hatte. Während Jennifer Marvin vorwarf, nicht richtig zuzuhören, fühlte sich Marvin von ihr missverstanden. Die Stimmung im Haus wurde immer angespannter und auch die anderen Bewohner wurden in das Beziehungschaos hineingezogen. Besonders Edda Pilz mischte sich ein und ermutigte Jennifer: "Du musst nicht immer huschen, weil du denkst, er will jetzt, dass du dahinkommst." Am Ende brachte Marvins Spruch im Interview – "Könnt ihr hier Single-Frauen reinbringen?" – das Fass zum Überlaufen. Jennifer war zutiefst enttäuscht und brach das Gespräch ab.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jenny Degenhart im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars" 2025