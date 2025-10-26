Training und Disziplin: Anna-Maria Ferchichi verrät Gewicht

Anna-Maria Ferchichi (43) macht es ganz direkt: Die Frau von Rapper Bushido (47) hat auf Instagram ihr aktuelles Gewicht offenbart und damit einmal mehr ihre Community abgeholt. In einer Fragerunde nannte die achtfache Mutter eine klare Zahl – bei 1,72 Metern Größe wiegt sie 56 Kilogramm. Die Influencerin zeigte sich dabei so lässig wie transparent und lieferte gleich Einblicke in ihren Alltag mit.

Mehr als die Zahl interessierte viele ihre Routine: Statt ständiger Snacks setzt sie nach eigener Aussage auf viel Gemüse und Fisch. Ihren Tag strukturiert sie mit festen Mahlzeiten und Trainings. Aus dem vergangenen Jahr kennt man ihre Vorliebe für proteinreiche Kost: morgens Haferflocken oder Müsli, danach Workout, später fünf Eier mit zwei Avocados, dazu griechischer Joghurt mit Obst und Honig als Zwischenmahlzeit. Ab 18 Uhr verzichtet sie nach Möglichkeit aufs Essen und greift zu einem Protein-Shake. "Ausnahmen gibt es immer", stellte sie klar.

In der Vergangenheit betonte Anna-Maria bereits, dass sie sich beim Thema Ernährung nicht auf das Kalorienzählen verlässt. "Ich habe tatsächlich noch nie Kalorien gezählt. Ich besitze auch keine Waage. Ich brauche solche Dinge nicht", erklärte die Influencerin damals offen auf Social Media. Viele Fragen aus der Community beantwortete sie geduldig – und verriet, dass für sie viel Wasser, intensive Workouts und eine ausgewogene Ernährung im Fokus stehen. "Dann muss man keine Kalorien zählen", ergänzte sie selbstbewusst. Ihr Tipp für die Follower: "Ich denke, viele essen einfach das Falsche."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

