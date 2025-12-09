Angespuckte Verführerin nimmt Aleksandar Petrovic in Schutz

Maxime Ocasek, Verführerin aus der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P., hat sich zu dem umstrittenen Verhalten von Aleksandar Petrovic (34) geäußert. Auf einer berüchtigten Bootsparty war Maxime eine der Frauen, die von Aleks angespuckt wurden. Doch entgegen aller Erwartungen verteidigt sie nun den Reality-Star und berichtet von positiven Eindrücken. "Ich habe Aleks eigentlich sehr positiv wahrgenommen", sagt sie auf Instagram. Sie erklärt, dass Aleks ihrer Meinung nach vor allem auf Aufmerksamkeit und Polarisierung aus sei, um Schlagzeilen zu machen. Auch wenn sie die Aktion nicht gutheißen kann, gesteht Maxime, dass Aleks dabei wohl genau das erreicht habe, was er wollte.

Trotz des Vorfalls möchte die Verführerin betonen, dass Aleks auch andere Seiten hat. Sie habe ihn abseits der Kamera als hilfsbereiten und respektvollen Menschen kennengelernt. "Er kann sich auch benehmen, wenn er möchte", fügt sie hinzu. Maxime ist überzeugt, dass Alkohol einen großen Einfluss auf sein Verhalten hatte. Ihre Aussage überrascht, da die Aktion für einen Sturm der Empörung gesorgt hatte. Doch für sie selbst scheint die Sache nicht so schwer zu wiegen, wie viele zunächst dachten. Ihre milde Sicht auf Aleks' Verhalten zeigt, dass sie ihn nicht auf seinen fragwürdigen Auftritt reduzieren möchte.

Bereits in der Vergangenheit sorgte Aleks mit seinem Verhalten bei "Temptation Island V.I.P." für Schlagzeilen. Auch die Mutter einer anderen Verführerin, Jolina Rubbert, warf ihm schlechtes Benehmen vor, verbunden mit einer ungewöhnlichen Reaktion vor laufender Kamera. Aleks hat es bisher verstanden, sich immer wieder in die Gesprächsrunde der Reality-Welt zu bringen – sei es durch provokative Aktionen oder inszenierte Entschuldigungen. Maximes Aussagen werfen nun ein differenzierteres Licht auf den Reality-TV-Star, dessen Verhalten regelmäßig polarisiert und gleichzeitig seine Reichweite steigert.

Collage: Instagram / maximeocasek, Amazon MGM Studios Collage: Maxime Ocasek und Aleksandar Petrovic

Instagram / maximeocasek Maxime Ocasek, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2025

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025