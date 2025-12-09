Wird Marwin "Temptation Island V.I.P." vorzeitig abbrechen?

Krisenstimmung bei Temptation Island V.I.P.: Marwin Klute (28) und Melissa Heitmann (29) sind als Paar in die Show gestartet, doch die Bilder der ersten beiden Lagerfeuer treffen den Influencer hart. In der aktuellen Folge bricht Marwin im Gespräch mit Kumpel Laurenz zusammen und macht deutlich, wie sehr ihn Melissas Nähe zu Verführer Kevin trifft. "Eigentlich alles Müll hier. Ich will nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr, reicht jetzt", sagt er in der Sendung. Während Melissa zunehmend Trost und Verständnis bei Kevin sucht, fragt sich Marwin, ob er dem nächsten Lagerfeuer überhaupt noch standhält. "Ich überlege, ob ich dann sogar abbrechen würde", erklärt er vor der Kamera.

Mehrere Gespräche zeigen, wie sehr Marwin ins Wanken gerät. Laurenz hält ihm hin, dass seine Coolness-Fassade nie so recht zu seinem Inneren gepasst habe. Marwin gibt zu, Emotionen überspielt zu haben, die Situation triggere ihn jedoch extrem. Auch grundlegende Wertedifferenzen in der Beziehung werden angesprochen, doch Marwin winkt ab: "Ich weiß, aber das war von Anfang an ja so", sagt er in der Folge und legt nach: "Ich schwöre, ich bin so krass enttäuscht von ihr, Mann." Dazu kommt die Sorge ums Bild nach außen: "Unsere Familien sehen das. Ganz Deutschland sieht das. Und ich will ja auch eine Freundin haben, auf die ich stolz sein kann. Und das ist voll peinlich", so Marwin in der Sendung. Später klingt er endgültig ausgelaugt: "Ich bin mittlerweile auch echt abgefuckt von der ganzen Situation hier. Ich hab auch, ehrlich gesagt, gar keinen Bock mehr", sagt er. Eine Verführerin hält ihm derweil vor, er könne jederzeit jemanden Besseren finden.

Privat wirken Marwin und Melissa eigentlich eingespielt. Marwin zählt in der Folge die gemeinsamen Fixpunkte auf: Traumwohnung, gemeinsame Ziele, ein Hund – und intime Harmonie, die er ohne Umschweife als "den krassesten, geilsten Sex" beschreibt. Schon vor Wochen hatte der Reality-Star erkennen lassen, wie sehr ihn die Annäherungen in der Frauenvilla belasten; besonders Komplimente von anderen Männern und zunehmender Körperkontakt zu Melissa machten ihm damals beim Zuschauen zu schaffen. Dass er nun in der Show so offen über Verletzungen, Loyalität und Stolz spricht, zeigt vor allem eines: Zwischen Nähe und Distanz ringen hier nicht nur TV-Rollen, sondern zwei Menschen, die ihr gemeinsames Leben bereits fest verknüpft haben.

RTL Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P.", 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island V.I.P."-Verführer Kevin