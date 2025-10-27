Familienzuwachs: Laura-Marie Geissler ist Hundemama geworden

Laura-Marie Geissler (27) hat eine süße Überraschung mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Die Rennfahrerin, die seit einigen Monaten in Los Angeles lebt, verkündete in ihrer Story: "Dieses Mädchen ist Mutter geworden". Gemeint ist jedoch kein menschlicher Nachwuchs, sondern Hundedame Kaia Ember, eine Dobermann-Hündin, die Laura-Marie adoptiert hat. Fotos, die ebenfalls in ihrer Story zu sehen waren, zeigen die entspannte Hündin, wie sie es sich auf einer Kuscheldecke über zwei Flugzeugsitzen bequem gemacht hat.

Kurz zuvor war Laura-Marie noch auf dem Münchner Oktoberfest gesichtet worden, wo sie im Umfeld des Rappers Drake (39) feierte. Dass sie sich so heimisch in Los Angeles fühlt und dort nun ein neues Familienmitglied willkommen heißen konnte, dürfte ihre Fans freuen. Die 27-Jährige, die als erste Frau am "Porsche Cup" teilnahm und ihr eigenes Rennteam gründete, ist unter anderem auch als Model und Unternehmerin tätig. Sie sorgte in der Vergangenheit häufiger für Schlagzeilen, darunter mit ihrer Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht (33), von dem sie sich 2024 trennte.

Privat scheint Laura-Marie nun ihr Glück gefunden zu haben – zunächst bei ihrem Umzug in die USA, und jetzt mit ihrer neuen Begleiterin Kaia Ember. Wohl kaum jemand, der die Sportlerin näher kennt, wird über ihre Tierliebe überrascht sein. Ein Hund in ihrem Leben schien nur eine Frage der Zeit. Auch nach ihrer viel beachteten Verlobung und Trennung von Jimi Blue, mit dem sie Schlagzeilen machte, scheint sie sich mittlerweile neu sortiert zu haben und gemeinsame geschäftliche und private Interessen in Einklang zu bringen. Kaia Ember wird ihr dabei sicherlich treu zur Seite stehen.

Instagram / lauramariegeissler Laura-Marie Geissler, Rennfahrerin

Instagram / lauramariegeissler Laura-Marie Geisslers Hündin Kaia Ember

ActionPress / Splash News Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler