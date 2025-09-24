Gold Digger: Stichelt Jimi Blue Ochsenknecht hier gegen Ex?

Ein neuer Schlagabtausch zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seiner Ex-Verlobten Laura Marie Geissler (27) sorgt für Aufsehen! Am Montag, den 22. September 2025, postete der Schauspieler eine sarkastische Instagram-Story mit deutlicher Botschaft: "Watch your pocket" ("Passt auf eure Taschen auf") sowie "Wiesn = Gold digging", untermalt vom Song "Gold Digger". Seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) repostete seine Story und fügte mit Nachdruck hinzu: "Seid vorsichtig da draußen, besonders Männer". Zwar nannten die Ochsenknecht-Geschwister in ihren Posts keinen konkreten Namen, doch das Timing wirft Fragen auf: Am vergangenen Wochenende zeigte sich Laura Marie auf dem Oktoberfest, wo sie unter anderem neben Bill Kaulitz (36) und sogar dem Rapper Drake (38) gesichtet wurde.

Am Dienstag legte Cheyenne dann mit einem deutlich sarkastischen Post nach. Sie teilte ein Foto von sich, auf dem sie mit einem ironischen Lächeln zu sehen ist, und kommentierte: "Ich, wenn ich sehe, welche Gestalten sich auf der Wiesn rumtreiben", versehen mit einem grünen Übelkeits-Emoji. In einer anschließenden Fragerunde bezeichnete sie das Oktoberfest zudem als "Cloud Chasing Scheiterhaufen Fest". Dabei ließ sie keinen Zweifel daran, was sie von gewissen Oktoberfest-Gästen hält.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Cheyenne und ihrer ehemaligen Fast-Schwägerin reichen bereits einige Jahre zurück, als Jimi Blue seiner Laura Marie ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester einen Heiratsantrag machte. Dies führte damals zu einem Streit, der sich hinzog und offenbar nie ganz überwunden wurde. Immerhin: Jimi Blue hat inzwischen wieder den Weg zurück in die Familie gefunden – was zumindest zwischen den Geschwistern für neue Einigkeit sorgt. Obwohl Jimi und Laura Marie nicht länger ein Paar sind, scheint die Blondine noch immer ein rotes Tuch für die Familie Ochsenknecht zu sein.

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Partnerin Laura-Marie

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025

Timm, Michael / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, 2025