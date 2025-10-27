Frauen bezichtigen Max der Untreue: Melina Hoch wehrt sich

Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Dennoch sieht sich das Reality-TV-Paar aktuell mit Vorwürfen konfrontiert, die seine Beziehung belasten könnten. Über ihre Instagram-Story machte Melina deutlich, dass sie immer wieder Frauen kontaktieren, die behaupten, Max habe sie betrogen. An manche Nachrichten erinnern sich die beiden besonders deutlich, da angebliche Beweise – inklusive konkreter Daten – genannt wurden: "Also jetzt mal ernsthaft, die Leute, die sich sowas ausdenken und aus Spaß kommentieren, sind ziemlich erbärmliche, armselige Menschen."

In einem ausführlichen Statement wehrte sich Melina entschieden gegen die Gerüchte und sparte nicht an deutlichen Worten: "Erstens: Ich würde meinen Partner sofort verlassen, auch während einer Schwangerschaft, da ist es ja noch schlimmer. Zweitens, müsste Max Houdini sein und sich klonen können." Sie erklärte, dass die vermeintlichen Beweise ohne Halt seien und wetterte abschließend: "Frauen, die mir ja angeblich nur helfen wollen, mir sagen, dass er mich betrogen hat und sogar ein Datum nennen, wo es einfach vorne bis hinten nicht stimmen kann. Zieht euch das mal rein, einfach krank."

Trotz des Trubels um die aktuellen Gerüchte konzentrieren sich Melina und Max darauf, ihre bevorstehende Zukunft als junge Familie zu planen. Im Interview mit Promiflash plauderten die beiden über den Schutz der Privatsphäre ihres ungeborenen Kindes. Zwar stehen beide in der Öffentlichkeit, sie betonten jedoch, dass sowohl der Name als auch das Gesicht des Babys geheim bleiben werden: "Das Gesicht werden wir auf jeden Fall zensieren." Außerdem wollen die Influencer auch den Geburtstermin nicht publik machen.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im Oktober 2024

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, September 2025