Werden sich Max Bornmann und Melina in Erziehung einig sein?

Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) könnten aktuell kaum glücklicher sein: Die beiden Reality-TV-Stars sind in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Im Gespräch mit Promiflash ließ Max jetzt einige Einblicke in ihre Gedankenwelt zur bevorstehenden Elternschaft zu. Auf die Frage, ob sie sich in Erziehungsfragen einig sein werden, gab er zu: "Ich glaube, in der Erziehung wird es auf jeden Fall ein bisschen kriseln." Allerdings betonte er auch, dass sie ähnliche Werte teilen würden. "Der eine wird wahrscheinlich ein bisschen härter durchgreifen, der andere ein bisschen prinzessinnenhafter, nicht wahr, Melina?", scherzte er und zeigte sich zuversichtlich: "Wir werden das auf jeden Fall schon gut meistern."

Die beiden scheinen sich ihrer zukünftigen Herausforderung bewusst zu sein und sich dennoch auf ihr gemeinsames Abenteuer zu freuen. Während Max ankündigte, eher eine striktere Rolle in der Erziehung einzunehmen, scheint Melina den harmonischen Gegenpart verkörpern zu wollen. Das Paar, das mit seiner Beziehung und seinen Erlebnissen immer wieder für Schlagzeilen sorgt, hat in der Vergangenheit oft gezeigt, wie gut sie Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Auch in ihrer aktuellen Lebensphase wirken sie entspannt, humorvoll und optimistisch.

Bereits zuvor hatten Max und Melina über eine besonders emotionale Erfahrung gesprochen: die Gender-Reveal-Party für ihr Baby. Ihre Freunde und Fans durften bei der Bekanntgabe des Geschlechts auf Instagram miterleben, wie Max begeistert eine Torte anschnitt, deren blaues Inneres verriet, dass sie einen Jungen erwarten. In dem Moment strahlten beide über das ganze Gesicht und bewiesen einmal mehr, wie glücklich sie miteinander sind. Die beiden lernten sich ursprünglich durch ihre Teilnahme an einer Reality-TV-Show kennen, und ihre Verbindung wurde über die Jahre hinweg immer stärker. Für die werdenden Eltern beginnt nun ein völlig neues Kapitel, das sie mit Freude und Neugier angehen.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann , August 2025

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit