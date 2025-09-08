Jessica Alba und ihr Danny Ramirez turteln bei den US Open

Jessica Alba (44) und Danny Ramirez wurden am 7. September bei den US Open gesichtet, wo sie ein verliebtes Bild abgaben. Händchen haltend genossen sie ein Tennismatch und ließen alle Welt an ihrem Glück teilhaben. Nach dem Ende des sportlichen Spektakels zog es das Paar weiter zu einer After-Party der MTV Video Music Awards, wo es ausgelassen feierten. Diese öffentliche Zurschaustellung ihrer Beziehung hat bei den beiden offensichtlich einen neuen Meilenstein erreicht, nachdem sie bisher ihre romantische Verbindung eher im Schatten gehalten hatten.

Laut Informationen von Daily Mail haben sich die Dinge zwischen Jessica und Danny rasant entwickelt. Obwohl die Schauspielerin nach ihrer langjährigen Ehe mit Cash Warren (46) erst zögerlich war, möchte sie nun, dass Danny ihre Kinder kennenlernt. "Sie ist hingerissen", verriet eine Insiderquelle. Ursprünglich wollte sie die Einführung hinauszögern, aber Danny strahlt solch eine Freude in ihrem Leben aus, dass sie dies mit ihren Kindern teilen möchte. Jessica scheint in dieser neuen Beziehung Auftrieb und Glück zu finden, ohne sich Sorgen darüber zu machen, was ihr Ex-Partner Cash davon halten könnte.

Jessica und Danny waren zunächst nur Freunde, bevor die Beziehung eine romantische Wendung nahm. Die beiden bewegen sich in denselben sozialen Kreisen, was die Verbindung begünstigte. Auch wenn sie die Dinge vorerst locker angehen lässt, genießt die "The Fantastic Four"-Darstellerin diese neue Ära ihres Lebens in vollen Zügen. Ihr Ex-Mann Cash, mit dem sie 16 Jahre lang verheiratet war und drei Kinder begrüßte, äußerte sich wohlwollend über ihren neuen Partner.

Getty Images Die Schauspieler Jessica Alba und Danny Ramirez, US Open im September 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, April 2025

IMAGO / Future Image Jessica Alba und Cash Warren, 2024