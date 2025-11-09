Trennung von Cash: Wie Jessica Alba die Feiertage plant

Jessica Alba (44) blickt mit viel Emotion auf die bevorstehende Feiertagssaison, die sie ganz im Zeichen ihrer drei Kinder Honor, Haven und Hayes verbringen will. Die Schauspielerin, die sich im Februar von ihrem Ehemann Cash Warren (46) getrennt hat, erklärte bei E! News: "Ich würde sagen, dass mein Fokus darauf liegt, meinen Kindern unvergessliche Erinnerungen zu schenken." Für Jessica ist das ihre oberste Priorität, gerade in einer so entscheidenden Zeit für ihre Familie.

Besonders sentimental wird es für Jessica, da ihre älteste Tochter Honor im letzten Schuljahr ist und bald das College besuchen wird. Dies sei laut der Unternehmerin ein bedeutsamer Meilenstein. Obwohl Honor während der Feiertage nach Hause kommen wird, fühlt es sich dennoch an wie ihr letztes Weihnachtsfest, bevor sie endgültig auszieht. Neben dieser Veränderung bleibt es für Jessica aber wichtig, die Traditionen der Familie fortzuführen. Eine davon ist "Tag und Nacht im Schlafanzug", eine einfache, aber bedeutende Tradition, die sie weiterhin pflegen möchte.

Jessica, bekannt aus Filmen wie "Honey" und ihrer Tätigkeit als Designerin und Unternehmerin, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihre Familie für sie ist. Die Zeit mit ihren Kindern lässt sie neue Energien schöpfen. Auch ihre Trennung von Cash scheint sie darauf fokussieren zu lassen, das Beste aus der Situation zu machen. Alltägliche, kleine Momente mit Honor, Haven und Hayes stehen für sie im Vordergrund, um die Bindung als Familie weiter zu stärken und liebevolle Erinnerungen zu schaffen.

Getty Images Jessica Alba, Mai 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Honor, Haven und Hayes

IMAGO / PicturePerfect Cash Warren und Jessica Alba, 2017