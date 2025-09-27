Töchtertag: Jessica Alba widmet ihren Kids rührende Worte

Jessica Alba (44) hat den Nationalen Töchtertag mit besonderen Worten und berührenden Fotos gefeiert. Die Schauspielerin widmete ihren beiden Töchtern Honor (17) und Haven (14) eine liebevolle Instagram-Post. In einer Serie von Bildern, die sie im Laufe der Jahre mit ihren Mädchen zeigen, schrieb Jessica: "Happy nationaler Töchtertag an meine Babys – mein ganzes Herz, meine besten Freundinnen, meine Lehrerinnen, mein Alles." Sie dankte ihren Töchtern für die unendliche Liebe und Güte und betonte: "Eure Mama zu sein, ist der größte Segen dieses Lebens."

Bereits im August hatte die stolze Mutter ihrer Tochter Haven zum 14. Geburtstag eine rührende Botschaft gewidmet. In einem emotionalen Instagram-Video zeigte sie Schnappschüsse und Videos von Haven aus verschiedenen Lebensphasen. Dabei schwärmte Jessica von ihrer Tochter, die sie als "kleine, lebhafte Feuerwerksrakete" bezeichnete, die nun zu einer bemerkenswerten jungen Frau herangewachsen sei. Sie beschrieb Haven als Bindeglied zwischen ihren Geschwistern und lobte ihre außergewöhnliche Reife, Herzlichkeit und ihren einfühlsamen Charakter. "Du bist das Herz unserer Familie", fand sie damals lobende Worte.

Neben zwei Töchtern hat Jessica auch noch einen Sohn: den siebenjährigen Hayes. Vater der drei Kinder ist Filmproduzent Cash Warren (46), den sie 2004 am Set des Films "The Fantastic Four" kennenlernte. Im Mai 2008 gaben sich Jessica und Cash das Jawort und gründeten eine Familie. Nach 16 Jahren Ehe war jedoch Schluss: Ende Dezember 2024 wurde ihre Trennung offiziell bekannt – beide wollen aber weiterhin liebevoll für ihre Kinder da sein.

Instagram / jessicaalba Schauspielerin Jessica Alba und ihre Töchter Honor und Haven

Imago Jessica Alba und Honor Marie Warren im Juli 2025

Imago Cash Warren und Jessica Alba im November 2024