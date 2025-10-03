Eiszeit: Jessica Alba und Ex Cash Warren meiden Blickkontakt

Jessica Alba (44) und ihr Noch-Ehemann Cash Warren (46) trafen bei einem Tennismatch ihrer Tochter Honor in kühler Stimmung aufeinander. Die Schauspielerin und der ehemalige Filmproduzent erschienen beide lässig gekleidet zu dem Match ihrer 17-jährigen Tochter, doch laut einem Augenzeugenbericht kam es kaum zu Interaktionen zwischen den beiden. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, wie sich Jessica mit einem Klappstuhl aus ihrem Kofferraum beschäftigte und den gesamten Wettkampf über Abstand zu Cash hielt. Erst am Ende des Spiels sprach Cash Jessica an und bat sie, mit ihm in den Park zu gehen.

In ihrer kurzen Unterhaltung, die sie schließlich am Rand des Tennisplatzes führten, wirkte das Paar distanziert. Bereits im Februar hatte Jessica nach fast 17 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht und als Trennungsgrund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Die Ex-Partner hatten zuvor vereinbart, das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder – neben Honor auch Tochter Haven und Sohn Hayes – gemeinsam zu teilen. Beide waren an diesem Tag schlicht gekleidet: Jessica in einer Jeansjacke, weiten Hosen und einem weißen Shirt, während Cash ein graues T-Shirt und Cargo-Hosen trug.

Seit der Trennung scheint Jessica ihr Leben mit neuer Energie anzugehen. Die Schauspielerin ist mittlerweile mit Schauspieler Danny Ramirez (33) liiert, mit dem sie erst kürzlich seinen 33. Geburtstag in New York feierte. Derweil bleibt die Situation zwischen Jessica und Cash, die sich um den Umgang mit ihren Kindern bemühen, angespannt. Das ehemalige Paar, das keinen Ehevertrag abgeschlossen hatte, verbindet auch wirtschaftlich noch einiges – Jessicas Markenimperium sowie Cashs eigenes Unternehmen werden Berichten zufolge bedeutende Vermögenswerte in die Scheidungsvereinbarungen einbringen müssen. Doch für den Moment scheint das Verhältnis der beiden auf persönliche Distanz beschränkt.

IMAGO / Avalon.red Jessica Alba und Cash Warren, November 2024

IMAGO / Future Image Jessica Alba und Cash Warren, 2024

Getty Images Die Schauspieler Jessica Alba und Danny Ramirez, US Open im September 2025