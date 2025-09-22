Jessica Alba turtelt in New York mit Danny Ramirez

Jessica Alba (44) und Danny Ramirez (33) zeigen sich verliebt auf den Straßen New Yorks! Wie TMZ berichtete, wurden die Schauspielerin und der "Captain America"-Star kürzlich im Szenebezirk Soho gesichtet, wie sie händchenhaltend und glücklich lachend ihre Zeit miteinander genossen. Für ihren legeren Spaziergang trug Jessica ein weißes T-Shirt, locker sitzende Jeans und eine Baseballkappe, während sie einen grünen Smoothie von Joe & the Juice in der Hand hielt. Danny kombinierte hellere Jeans mit einem Poloshirt, das das Logo seines Lieblingsteams, der Miami Hurricanes, zierte. Gemeinsam liefen sie durch die Straßen, hielten für einen kurzen Zwischenstopp und schauten in einige Geschäfte.

Das Paar sorgte bereits im Juli für Schlagzeilen, als sie während eines gemeinsamen Urlaubs in Cancún erstmals zusammen gesichtet wurden, was prompt romantische Gerüchte entfachte. Inzwischen gab es keinen Zweifel mehr: Die beiden sind ein Paar. Seitdem scheinen sie ihre Zeit hauptsächlich zwischen New York und weiteren Städten wie Los Angeles zu verbringen. Zuletzt wurden sie sogar beim Austausch von zärtlichen Küssen gesehen. Dabei wirken Jessica und Danny stets entspannt, glücklich und verliebt – ein Bild, das nichts von ihrer frisch gefundenen Harmonie vermissen lässt.

Für Jessica markiert diese Beziehung einen Neuanfang, nachdem sie erst Anfang des Jahres die Scheidung von Cash Warren (46) eingereicht hatte, mit dem sie drei Kinder hat. Die Schauspielerin, die sich auch als Geschäftsfrau einen Namen gemacht hat, zeigt sich aktuell so unbekümmert wie lange nicht mehr. Fans und Beobachter freuen sich darüber, die sonst so private Jessica wieder strahlend und glücklich zu sehen. "Liebe scheint sie förmlich aufleben zu lassen", kommentierte ein Insider ihr neues Glück. Danny, der sich als aufsteigender Stern in Hollywood etabliert, scheint diese positive Energie mit ihr zu teilen: Gemeinsam wirken sie wie ein echtes Dream-Team!

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Jessica Alba und Danny Ramirez, US Open im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Ramirez bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba, Mai 2025