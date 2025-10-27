Neben "Köln 50667": Sophie Imelmann hat Studium begonnen

Sophie Imelmann (29), bekannt aus der Serie Köln 50667, hat ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen: Seit September drückt die Schauspielerin wieder die Schulbank. In einer Instagram-Fragerunde verriet Sophie, dass sie nun Soziale Arbeit an einer staatlichen Hochschule studiert. Doch damit nicht genug – neben ihrem Studium absolviert sie gleichzeitig eine Ausbildung zur feministischen Rechtsberaterin. Ihr Ziel ist es, sich in Zukunft ehrenamtlich für Frauen einzusetzen.

Trotz ihrer neuen Verpflichtungen bleibt Sophie weiterhin Teil der beliebten Reality-Seifenoper. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, erläuterte sie ebenfalls auf Instagram: "Ich habe alles rechtzeitig mit der Produktion kommuniziert und meine Drehzeiten werden größtenteils an meinen Stundenplan angepasst", erklärte sie. Natürlich fehle sie hin und wieder an der Uni und müsse Stoff nachholen, aber das lasse sich managen. Besonders betonte sie ihre Dankbarkeit: "Ich bin der Produktion sehr dankbar, dass bis jetzt alles ziemlich gut klappt und Rücksicht genommen wird."

Neben ihrer Schauspielkarriere beweist Sophie damit, dass sie zielstrebig und engagiert ist. Ihre Entscheidung, Soziale Arbeit zu studieren und sich zusätzlich als Rechtsberaterin ausbilden zu lassen, zeigt, dass sie auch abseits des Rampenlichts ihren Interessen nachgeht und sich für ihre Mitmenschen einsetzen möchte. Ihre Fans auf Instagram begleiten sie neugierig auf diesem neuen Weg und dürfen gespannt sein, wie Sophie ihr Engagement für andere in Zukunft umsetzt.

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Dezember 2023

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im März 2024

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Schauspielerin