"Temptation Island V.I.P."-Wladi weint bitter am Lagerfeuer

Bei Temptation Island V.I.P.-Kandidat Wladi Gärtner flossen jetzt bereits in der vierten Folge bittere Tränen. Anfangs noch selbstsicher und entspannt, änderte sich sein Gemütszustand drastisch, als er am Lagerfeuer Bilder seiner Freundin Chiara Antonella (28) zu sehen bekam. Die zeigte sich bei einer Bootsfahrt von ihrer wagemutigen Seite: Sie tanzte an einer Stange, präsentierte ihren Po in der Luft und ließ sich dabei Blicke auf ihr Bikinihöschen nicht anmerken. Zuvor hatte sie während einer Party einem Verführer erlaubt, Alkohol aus ihrem Bauchnabel zu schlürfen. Die Szenen sorgten nicht nur bei Wladi, sondern auch bei seinen Mitstreitern Aleksandar Petrovic (34), Marwin Klute und Laurenz Pesch für ungläubiges Staunen.

Die Reaktion des Realitystars ließ nicht lange auf sich warten. Während des Lagerfeuers drückte Wladi deutlich seine Enttäuschung aus und erklärte sichtlich mitgenommen: "Herzlichen Glückwunsch, Chiara. Das ist genau das, was ich gesagt habe." Er schien nicht fassen zu können, dass seine Freundin so viel Nähe zu den Verführern suchte. "Ich habe gar keinen Bock mehr, ich habe alles verloren. Voll unnötig, ich schwöre", schluchzte er schließlich, als ihm die Situation zu Kopf stieg. Doch seine Kollegen boten Trost: Marwin legte einen Arm um Wladi, Aleks versuchte, ihn mit beruhigenden Worten aufzubauen.

In den sozialen Netzwerken sorgen die tränenreichen Szenen unterdessen für hitzige Diskussionen. Einige Fans der Show zeigten wenig Verständnis für den damaligen Fremdgeher und machten sich über seine Reaktion lustig. "Das grenzte wirklich schon an ein komödiantisches Meisterwerk", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer ergänzte: "Das ist doch alles gar nicht schlimm." Trotz solcher Kommentare ist es offensichtlich, dass Wladi derartige Party-Szenen alles andere als locker sieht. Womöglich auch ein Grund, weshalb er nicht erneut teilnehmen würde.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Jungs sitzen am Lagerfeuer und sehen eine Partyszene von Chiara.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Wladi bricht am Lagerfeuer in Tränen aus.