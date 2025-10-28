Deswegen feiert Michelle Obama ihr Leben in den Sechzigern

Michelle Obama (61) hat in einem Interview mit dem Magazin People über ihr Leben nach ihrer Rolle als First Lady gesprochen. "Im Grunde bin ich dieselbe Person", erklärte Michelle, die mittlerweile lieber bei ihrem Vornamen genannt wird. Doch mit jedem Jahrzehnt sei sie klüger und selbstbewusster geworden und lege heute weniger Wert darauf, was andere von ihr denken. Knapp eine Dekade nach dem Ende von Barack Obamas Präsidentschaft genießt Michelle ihr Leben in vollen Zügen, inklusive ihrer neuen Freiheit, sich selbst und ihren Stil auszudrücken.

In ihrem am 4. November erscheinenden Buch "The Look" beleuchtet sie, wie sie Modestrategien entwickelt hat, um sowohl ihre Individualität als auch ihre Rolle als Ehefrau des ersten schwarzen US-Präsidenten in Einklang zu bringen. Während ihrer acht Jahre im Weißen Haus hielt sie sich bewusst mit Modethemen zurück – um diese nicht in den Vordergrund rücken zu lassen. Heute jedoch betrachtet sie Stil als Ausdruck von Freiheit. Sie spricht auch offen über persönliche Momente, wie romantische "Date Nights" mit Barack, die sich inzwischen oft gemütlich zu Hause mit Kerzenschein und gutem Essen abspielen. Diese neue Phase ihres Lebens empfindet sie als befreiend, da sie Entscheidungen heute primär für sich selbst trifft.

Erst vor wenigen Wochen feierten Michelle und Barack ihren 33. Hochzeitstag. Damals erinnerte sich die ehemalige First Lady auf Instagram an den besonderen Tag und schrieb: "Ich kann mir dieses wilde Abenteuer mit niemand anderem vorstellen." Die beiden sprachen offen über ihr erstes Aufeinandertreffen in einer Kanzlei in Chicago. Michelle war zunächst skeptisch gegenüber einem Date, ließ sich aber von Baracks Charme und seinem galanten Vorschlag, extra für sie seinen Job zu kündigen, überzeugen.

Getty Images Michelle Obama bei der IMO Live Podcast SXSW 2025 Konferenz in Austin

Getty Images Michelle Obama im August 2024

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024