Michelle Obama spricht erstmals offen über Mode und Stil

Michelle Obama (61) hat zum ersten Mal über ihre Modewahl während ihrer Zeit als First Lady gesprochen. Bei einem exklusiven Event von People. in New York, moderiert von ihrer Freundin La La Anthony, erklärte sie, warum sie Mode damals bewusst nicht thematisierte. "Ich wollte, dass das Land mich auf einer inhaltlichen Ebene kennenlernt. Ich habe über Mode geschwiegen, damit meine Initiativen für sich sprechen", sagte Michelle. Anlass war die Vorstellung ihres neuen Buches "The Look", in dem sie nun die Bedeutung von Mode in ihrem Leben beleuchtet.

Michelle verriet, dass sie damals befürchtete, Gespräche über Kleidung könnten von ihrer Arbeit ablenken. Während ihr Mann Barack Obama (64) von 2009 bis 2017 US-Präsident war, sah sie es als ihre Pflicht an, ein umfassenderes Bild von sich zu vermitteln, bevor sie über Schuhe und Kleider sprach. Erst jetzt, nach zwei Büchern und einem Abstand zu ihrer Rolle im Weißen Haus, fühlt sie, dass die Welt bereit ist, wie Entertainment berichtet, ihre stilistischen Entscheidungen und die damit verbundenen Geschichten zu erfahren. In ihrem Buch würdigt sie nicht nur ihre Stilentwicklung während ihrer Amtszeit, sondern auch die Designer und ihr junges Team, das hinter den Kulissen Großes leistete.

Besonders das Engagement ihrer Stylistin Meredith Koop, ihrer Make-up-Experten und ihrer Designer hebt Michelle hervor. Viele von ihnen waren Anfang 20, als sie für die Obamas arbeiteten, und erhielten oftmals keine Anerkennung, da Mode öffentlich nicht thematisiert wurde. "Ich wollte, dass sie jetzt ihre Zeit im Rampenlicht bekommen", erklärte sie. Die ehemalige First Lady, die gezielt jungen Talenten Raum gab, unterstreicht in ihrem neuen Buch, dass Mode mehr als nur Äußerlichkeiten bedeutet – für sie war es ein strategisches Mittel, mit dem sie sowohl die Nation als auch sich selbst repräsentierte.

Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025

Getty Images Michelle Obama im August 2024

Getty Images Michelle Obama im Dezember 2022