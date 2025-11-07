Michelle Obama bereitet ihre Töchter auf Leben ohne sie vor

Michelle Obama (61) hat in einem Interview mit People über die Beziehung zu ihren Töchtern Malia (27) und Sasha (24) gesprochen und offenbart, wie sie diese auf ein Leben ohne sie vorbereitet. Die 61-Jährige erklärte, dass sie sich dabei von ihrer eigenen Mutter, Marian Robinson (†86), inspiriert fühlt. Diese hatte Michelle und ihren Bruder Craig bereits in ihrer Kindheit auf ihren eigenen Tod vorbereitet, um ihnen beizubringen, dass sie auch ohne sie bestehen können. "Ich möchte, dass meine Töchter wissen: 'Ich liebe euch, ihr liebt mich, aber ihr braucht mich nicht. Ihr wisst alles, was ihr wissen müsst, um erfolgreich zu sein'", sagte Michelle dazu. Marian Robinson verstarb im Mai 2024 im Alter von 86 Jahren.

Die ehemalige First Lady erinnerte sich an eine innige Unterhaltung mit ihrer Mutter in deren letzten Lebensmonaten. Marian hatte während eines gemeinsamen Tages zu Michelle gesagt: "Wow, das war schnell", bezogen auf die schnelle Vergänglichkeit des Lebens. Michelle nahm aus diesem Moment mit, dass "man nie bereit ist" und dass selbst nach einem erfüllten Leben der Wunsch bleibt, noch mehr Zeit zu haben. Für Michelle und ihren Ehemann Barack Obama (64) hat sich inzwischen vieles verändert. Während die Töchter der beiden nun gemeinsam in Los Angeles leben, richtet Michelle den Fokus nun stärker auf sich selbst und beschreibt dies als Neuanfang: "Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, nur meine ist."

Auch wenn die beiden Töchter mittlerweile ihren eigenen Weg gehen, spielt die intensive Verbindung zur Familie weiterhin eine bedeutende Rolle in Michelles Leben. Malia und Sasha wurden sowohl von ihren Eltern als auch ihrer Großmutter in den verschiedenen Phasen ihrer Kindheit begleitet und unterstützt. "Als Großmutter stand sie in jeder Phase ihres Lebens immer als zusätzliche Stütze bereit", so ein offizielles Statement der Familie nach Marians Tod. Michelle betonte, wie wichtig es für sie ist, bewusst im Hier und Jetzt zu leben und sich auf die kommenden Jahre zu freuen: "Ich möchte jeden Tag achtsam gestalten, denn wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht noch 30 schöne Sommer vor mir."

Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

Getty Images Michelle Obama im Dezember 2022

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024