Mit Vokuhila und Nadelstreifen: Ilka Bessin überrascht Fans

Ilka Bessin (53), vielen bekannt als Cindy aus Marzahn (53), sorgt mit einer markanten Typveränderung für Aufsehen. Bei ihrem jüngsten Auftritt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" präsentierte sich die Comedian mit einem völlig neuen Look. Anstelle ihrer gewohnten langen blonden Locken setzt sie nun auf einen fransigen Kurzhaarschnitt mit Pony und einer etwas längeren Partie im Nacken – ein moderner Vokuhila-Look. Abgerundet wurde ihr elegantes Erscheinungsbild durch einen schwarzen Nadelstreifen-Zweiteiler, goldene Ketten, auffällige Creolen und ein dunkles Make-up. Ihre neue Frisur zeigte Ilka erstmals Ende August auf Instagram und schrieb begeistert dazu: "Immer mal was Neues. Ich liebe es."

Pünktlich zum TV-Auftritt postet sie abermals ein Selfie mit den Worten: "Ich liebe meine neue Frisur. Berliner Altbaucharme. [...] Diese Trennung tat wirklich gut, auch wenn es nur die Haare sind." Der neue Stil der Komikerin kam nicht nur bei ihr selbst, sondern auch bei ihren Fans hervorragend an. Auf Instagram hagelte es Komplimente: Kommentare wie "Hammer, steht dir so gut" oder "Perfekt! Warum nicht schon früher? Einfach toll!" spiegeln die Begeisterung ihrer Community wider. Auch unter den Bildern ihres Talkshow-Auftritts wurde die Typveränderung gefeiert. "Ilka sieht fantastisch aus" und "Die kurzen Haare stehen ihr wirklich super", schrieben Nutzer in den sozialen Netzwerken. Es scheint, als habe Ilka mit diesem Schritt nicht nur ein modisches Statement gesetzt, sondern auch eine Welle der Sympathie ausgelöst.

Für die beliebte Comedian ist es nicht das erste Mal, dass sie mit ihrer Authentizität überzeugt. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie regelmäßig persönliche Momente und motivierende Botschaften. Erst kürzlich präsentierte sie sich selbstbewusst mit einem rückenfreien Bild im Pool, das Mut zur Selbstakzeptanz verbreitete. Diese offene und bodenständige Haltung macht sie nicht nur humorvoll, sondern auch inspirierend für viele ihrer Fans. Mit ihrer neuen Frisur scheint Ilka nun einmal mehr unterstrichen zu haben: Sie ist eine Frau, die sich selbst liebt und immer wieder neu erfindet.

Imago Ilka Bessin, zu Gast im „Kölner Treff“ (WDR), Aufzeichnung vom 24.10.2025.

Imago Ilka Bessin bei „Kölner Treff“ (Folge 752) im WDR-Studio BS3 in Köln am 24.10.2025

Instagram / ilkabessin Ilka Bessin im August 2025

