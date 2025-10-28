Nach Wiesn-Drama: Zieht Serkan Yavuz aus seinem Haus aus?

Serkan Yavuz (32) hat in einer Fragerunde Klartext über seine Wohnsituation gesprochen. Der Reality-TV-Star reagierte auf die Nachfrage seiner Follower, ob er im bisherigen Zuhause bleibe, das er einst mit seiner Ex und Noch-Ehefrau Samira (31) teilte. Seine Antwort fiel deutlich aus. "Ich bleibe definitiv in Dachau wegen der Kinder", sagte er in seiner Instagram-Story. Gleichzeitig kündigte er an, sich am Mittwoch ein neues Objekt anzusehen. Der Ort sei in unmittelbarer Nähe. Damit machte Serkan nach dem Wiesn-Drama deutlich, wo er aktuell steht und wie es mit seinem Wohnort weitergehen könnte.

Mit seinen Followern teilte Serkan weiter seine Überlegungen. "Ich liebe das Haus schon sehr, aber es ist auch gerade unnötig für mich alleine", schrieb er. Zugleich betonte er, dass er sich keinen Stress mache: "Alles ganz entspannt, ohne Druck hier raus zu müssen", so Serkan in der Story. Ein möglicher Umzug wäre vor allem eine finanzielle Entscheidung, um Kosten einzusparen. Das Objekt, das er am Mittwoch ansehen will, klinge vielversprechend. "Mittwoch ist etwas, was interessant aussieht, ist sogar direkt ums Eck und entspricht zum Großteil meinen Vorstellungen – außer die Dachschrägen", berichtete er. Eines stellte er außerdem klar: Dieses Jahr findet für ihn kein Umzug mehr statt.

Serkan und seine Ex-Frau Samira verbindet nach ihrer Trennung vor allem eines: die gemeinsame Verantwortung für ihre Kinder. Bereits in der Vergangenheit hatte Serkan betont, dass das Verhältnis zu seiner Ex zwar sachlich, aber zweckmäßig sei – wie es für Eltern in einer solchen Konstellation notwendig ist. Obwohl es nach dem Oktoberfest einen öffentlichen Disput gab, legen beide offenbar Wert darauf, Streitigkeiten nicht eskalieren zu lassen, um das Wohl der Familie zu schützen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025