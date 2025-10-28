Vibration: Jameela Jamil bekam Orgasmus vor 6.000 Zuschauern

Unerwartet pikante Beichte von Jameela Jamil (39): In "The Romesh Ranganathan Show" enthüllte die Schauspielerin, dass sie während eines Auftritts beim Young Farmers' Ball in Großbritannien vor rund 6.000 Landwirten einen Orgasmus erlebte. "Ich hatte keinen anderen Platz für das DJ-Pult als auf den gigantischen Lautsprechern", erklärte Jameela und nannte die Vibrationen der riesigen Bassboxen als Grund für den unerwarteten Höhenflug, den sie damals, im Alter von 26 Jahren, als "sensible, junge Frau" erlebte.

Obwohl sie versucht habe, das aufkommende Kribbeln zu überspielen, sei nach einigen Minuten sogar ihr Tourmanager aufmerksam geworden. Besorgt über ihr schweres Atmen habe er sie gefragt, ob sie ihr Asthmaspray brauche. "Ich so: 'Geh weg. Es ist okay. Geh einfach weg!'", erinnert sich Jameela heute lachend an ihre Reaktion. Dann passierte es schließlich – und nicht nur einmal. "Wenn Frauen einmal aufpoppen, sind wir wie Pringles. Wir können nicht aufhören, und es passiert noch einmal", schildert die 39-Jährige den wohl skurrilsten Auftritt ihrer Karriere.

Abseits solcher DJ-Auftritte ist Jameela auch als Moderatorin und Aktivistin bekannt, die in Interviews gern offen über Körper, Gesundheit und Grenzen spricht. Wer sie schon länger verfolgt, weiß: Die Londonerin nimmt peinliche Momente mit Humor und scheut sich nicht, sie zu teilen. Privates thematisiert sie oft selbstironisch und schildert selbst intimste Erfahrungen pointenreich. Genau diese humorvolle Offenheit macht ihre Podcast- und TV-Auftritte für viele Fans so reizvoll: Man bekommt nicht nur Anekdoten vom roten Teppich, sondern auch die etwas verrückten Geschichten aus dem echten Leben, die sonst selten jemand erzählt.

Getty Images Jameela Jamil legt beim Spotify Halloween Costume Pop‑up Event in New York City auf, Oktober 2019

Getty Images Jameela Jamil bei einem Presseevent in NYC im März 2020

Getty Images Jameela Jamil, 2019 in Los Angeles