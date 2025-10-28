Nüchtern: MGK verzichtet seiner Familie zuliebe auf Drogen

Machine Gun Kelly (35) hat am Wochenende des 25. und 26. Oktober bei der ComplexCon offen über seine Entscheidung gesprochen, ein nüchternes Leben zu führen. Der Musiker erklärte, dass er diesen Schritt vor allem seiner Familie zuliebe gegangen sei. "Ich habe Kinder", sagte er laut OK Magazine schlicht und fügte hinzu, dass er stolz auf die Entwicklung sei, die er durchgemacht habe. Der 35-Jährige entschied sich Ende letzten Jahres, eine Entzugsklinik aufzusuchen, und konzentriert sich seither darauf, sich und seine Mitmenschen nicht mehr durch Drogenkonsum zu belasten. Die Geburt der gemeinsamen Tochter Saga im März, die er mit Megan Fox (39) hat, scheint dabei eine entscheidende Rolle gespielt zu haben.

Laut einem Insider verbringen der Musiker und die Schauspielerin mittlerweile wieder viel Zeit miteinander, obwohl ihre Trennung im November zunächst wie ein endgültiges Aus wirkte. "Megan ist sehr glücklich damit, wie er sich für sie und die gemeinsame Tochter engagiert hat", so die anonyme Quelle. Berichten zufolge ist MGK oft bei Megan und der kleinen Saga, obwohl sie weiterhin in getrennten Häusern leben. Bei einer kürzlichen öffentlichen Veranstaltung, einem Screening von Megans Film "Jennifer's Body", brachte er seine Unterstützung subtil zum Ausdruck, indem er einen Social-Media-Beitrag der Schauspielerin mit einem "Gefällt mir" versah.

Bekannt für seine Offenheit, hat MGK in der Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen, wie Herausforderungen ihn als Mensch prägen und zum Nachdenken anregen. Sein Engagement, aus schwierigen Phasen zu lernen und gestärkt hervorzugehen, kommt nicht nur bei seiner Familie gut an, sondern hat auch unter seinen Fans großen Anklang gefunden. Besonders seine Fähigkeit, Verwundbarkeit zu zeigen, wurde von vielen bewundert. Die Beziehung zu seiner Tochter Casie, seinem ersten Kind aus einer früheren Beziehung, und die neue Dynamik mit Megan und Saga scheinen ihm neue Stabilität zu geben – eine, die er sich hart erarbeitet hat.

Imago Machine Gun Kelly bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2025

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Casie Baker und ihr Vater MGK im September 2025