Jack Whites Witwe darf nicht an seiner Beerdigung teilnehmen

Jack Whites (†85) Tod erschütterte seine Fans und Angehörigen. Nun ist der Leichnam freigegeben und die Beerdigung des Musikproduzenten steht kurz bevor. Doch seine Witwe Rafaella Nußbaum ist bei der Beisetzung offenbar nicht erwünscht. Wie RTL berichtet, organisiert Ex-Frau Janine White die Trauerfeier. Der Anwalt des Komponisten erklärte gegenüber dem Sender: "Janine White hat der Frau von Herrn Jack White, Raffaela Nußbaum, die Teilnahme an der Beerdigung untersagt. [...] Den beiden Kindern von Jack mit Rafaella ist die Teilnahme nicht gestattet, dafür sind sie aber noch zu klein."

Die Beisetzung soll am 18. oder 19. November stattfinden. Nach einer Trauerfeier in Berlin wird Jacks Urne in Köln im privaten Kreis beigesetzt. Laut Bild gibt es ein Familiengrab, in dem schon die Schwester des 85-Jährigen beigesetzt wurde. Horst Nußbaum, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß, habe zudem über Jahre die Urne seiner Mutter bei sich zu Hause aufbewahrt. Nun soll auch sie in dem gemeinsamen Grab eine letzte Ruhestätte finden.

Jack White war nicht nur als Musiker und Produzent eine prägende Figur, sondern auch ein Mann mit einem bewegten Privatleben. Neben seinen beiden jüngsten Kindern mit seiner letzten Ehefrau hatte er fünf weitere Kinder aus vorherigen Beziehungen. Raffaela und der Songwriter waren 15 Jahre ein Paar, doch Anfang Oktober gab sie die Trennung bekannt. "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft", offenbarte sie damals gegenüber Bunte.

Imago Jack White und Ehefrau Rafaella, September 2019

IMAGO / Eventpress Rafaella Nußbaum und Jack White, Juli 2025

Imago Jack White im August 2015

