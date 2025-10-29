Paradox: Gigi Birofio lässt sich "Treue"-Tattoo stechen

Gigi Birofio (26) wurde gerade von seiner Ex-Freundin Vicky an den Pranger gestellt. Sie warf ihm unter anderem vor, untreu gewesen zu sein. Diese Gerüchte scheint der Realitystar nun endgültig aus der Welt schaffen zu wollen. In seiner Instagram-Story begleitete er die Kreation eines neuen Tattoos an seinem Kopf. Über dem Ohr des TV-Casanovas steht das italienische Wort "Fedeltà" geschrieben, was auf Deutsch "Treue" oder "Loyalität" bedeutet. Das Stechen des Tattoos war offensichtlich eine schmerzhafte Angelegenheit. In mehreren Clips zeigte Gigi den Prozess, bei dem er sich vor Schmerzen krümmte und scherzhaft sogar dem Tätowierer drohte: "Ich schlag dich gleich, wenn du mich noch einmal anfasst."

Seit dem Ende der Beziehung mit Vicky jagte eine Enthüllung die nächste. Zuerst machte die Blondine Andeutungen, dass Untreue der Grund für das Liebes-Aus war. "Ich habe wieder sehr, sehr viele Sachen erfahren", erklärte sie ihren Followern und fügte hinzu: "Ein männlicher Narzisst betrügt seine Frau, während er ihr vorwirft, ihm nicht zu vertrauen." Kurz darauf gab sie obendrein bekannt: "Er war der Vater meiner Kinder für mich. Ich war ja schon schwanger. Ich weiß nicht, ob ich über das Thema überhaupt nochmal sprechen werde, aber es war echt. Mir hat dieser Mensch sehr, sehr, sehr viel bedeutet."

Vicky warf ihrem Ex-Partner zudem vor, ihr durch Erpressung und Drohungen den Mund verbieten zu wollen. Der einstige Dschungelcamper hielt sich währenddessen mit öffentlichen Stellungnahmen zurück. Auf Social Media machte er kürzlich deutlich: "Ich weiß, ihr wollt unbedingt, dass ich mich auch äußere. Aber ich habe mich dafür entschieden, mich nicht zu äußern." Seiner Meinung nach sei das Thema beendet.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Oktober 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025