Offiziell? Dieser Mann macht Edith Stehfest Liebeserklärung

Edith Stehfest (30), bekannt aus Reality-Shows und als Schauspielerin, sorgt erneut für Aufsehen in ihrem Liebesleben. Seit ihrer Trennung von Eric Stehfest (36) vor einigen Monaten zeigt sie sich häufiger mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Auf Instagram hat sich der geheimnisvolle Begleiter jetzt offiziell zu seinen Gefühlen bekannt. Unter einem Reel der zweifachen Mutter, das eine Reise in Bezug auf ihre alten Partnertattoos mit Eric ankündigt, kommentierte er: "Ich liebe dich" und fügte ein rotes Herz hinzu. Er heißt Jacob Karl, wie sein Instagram-Profil verrät, wo außerdem ein "E" in seiner Beschreibung prangt – möglicherweise ein Hinweis auf Edith.

Offiziell bestätigt hat die Schauspielerin bisher nichts, doch die Hinweise auf eine neue Liebe verdichten sich. Mit besonderen Details wie dem Kommentar und seinem mutmaßlichen Liebesgeständnis liefert Jacob Karl reichlich Gesprächsstoff. Die angedeutete Reise zu den Partnertattoos wirft ebenfalls Fragen auf – ein Symbol des Abschlusses einer alten Beziehung oder ein Neuanfang mit dem neuen Partner? Edith selbst bleibt bisher wortkarg und hat sich zu dem Kommentar und ihrer Verbindung zu Jacob noch nicht geäußert.

Bereits in der Vergangenheit hatte Edith Spekulationen um ihr Liebesleben befeuert, unter anderem durch ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie händchenhaltend mit einem bislang unbekannten Mann zeigt. Diese intime Aufnahme ließ viel Raum für Interpretationen und sorgte bei ihren Fans für reichlich Neugier. Als zweifache Mutter versucht Edith dennoch, Privates und Öffentliches sorgfältig abzuwägen, auch wenn sie auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Leben gibt. Ihre neue Begleitung, Jacob Karl, scheint dabei eine immer zentralere Rolle zu spielen – zumindest wenn man seinem jüngsten Instagram-Auftritt Glauben schenken darf.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Instagram / edithstehfest Edith Stehfests an und die eines Unbekannten, Oktober 2025