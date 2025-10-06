MGK gewährt einen Einblick in seine psychische Gesundheit

Machine Gun Kelly (35), mittlerweile auch unter dem Namen MGK bekannt, hat offen über seine psychischen Herausforderungen gesprochen und sich selbst als "kaputt" beschrieben. Bei einem Event im Grammy Museum in Los Angeles erklärte der Musiker laut Mirror, dass seine Offenheit und Verwundbarkeit eine tiefe Verbindung zu seinen Fans geschaffen habe. "Ich glaube, sie können sich mit dem Gefühl des Gebrochenseins identifizieren, denn das ist eine viel verbreitetere Empfindung als das Gefühl, immer die Kontrolle zu haben", sagte er. Als jemand, der "wie ein Phönix aus der Asche" auferstanden sei, sei er dankbar, dass seine Fans ihn gerade in den dunkleren Momenten seines Lebens unterstützt haben.

In der Vergangenheit sprach MGK immer wieder offen über seine inneren Kämpfe – darunter Suizidgedanken sowie Probleme mit Alkohol und Drogen. Gleichzeitig äußerte der Künstler die Sorge, dass das Heilen dieser Wunden seine Kreativität beeinträchtigen könnte. "Manchmal macht es mir Angst, wenn die Teile sich wieder zusammenfügen. Wie soll ich über das Gebrochensein schreiben, wenn ich immer 'ganz' bin?" erzählte er. Während er über Weihnachten Zeit in einer Reha-Einrichtung verbrachte, begann er, in ein Tagebuch zu schreiben. Dieses rote Notizbuch, ein Geschenk eines Fans, sei zu einem treuen Begleiter geworden, mit dem er seine Gedanken ordne und seine Ziele visualisiere.

Sein jüngstes Album "Lost Americana" spiegelt genau jene Verletzlichkeit wider, die seine Fans so an ihm schätzen. Der Musiker beschreibt sich selbst als einen "rollenden Stein", der immer wieder auf Hindernisse stößt, und ist überzeugt, dass aus Leid oft große Kunst entsteht. Seine Fans, so MGK, seien ihm gerade wegen seiner Offenheit treu geblieben – sie ermögliche es, den Menschen hinter dem Künstlernamen kennenzulernen. "Vielleicht können sie dieses Mal nicht nur den Mann, sondern auch den kaputten Jungen hinter MGK entdecken", erklärte er kürzlich in einem Interview.

Getty Images Machine Gun Kelly, Juni 2025

Getty Images Machine Gun Kelly posiert im Mai 2025 bei den American Music Awards in Las Vegas

