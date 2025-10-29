Kaum zu glauben: Troian Bellisario feiert ihren 40. nackt

Troian Bellisario (40), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, hat ihren 40. Geburtstag nun auf besonders freizügige Weise gefeiert. Ihr Ehemann Patrick J. Adams (44) teilte zu diesem Anlass ein sehr persönliches Foto auf Instagram. Es zeigt die Schauspielerin nackt am Rand eines Pools liegend, während sie auf ihr Handy schaut. In der Bilderreihe, die er veröffentlichte, sind außerdem Momente aus ihrem Alltag zu sehen, darunter Fotos mit ihren beiden Töchtern Aurora und Elliott sowie ein Schnappschuss, der Troian während ihrer Schwangerschaft zeigt.

Dazu verfasste Patrick rührende Zeilen, in denen er seine Bewunderung für seine Frau ausdrückte. "Du bist das Geschenk, das buchstäblich nie aufhört zu geben, und jeder, der das Glück hat, dich zu kennen, spürt das", schrieb der Schauspieler, bekannt aus der Serie Suits. In den Kommentaren sammelten sich begeisterte Reaktionen, aber auch Kritik: "Bro, warum postest du Nacktfotos von deiner Frau?", schrieb ein Nutzer. Troian hingegen zeigte sich in ihrer Instagram-Story über die liebevollen Gesten ihres Mannes sichtlich erfreut und präsentierte die Geschenke, die er für sie vorbereitet hatte. Neben grünen Ballons und einem Blumenstrauß erhielt sie auch das Buch "1985" von Anthony Burgess. "Ich bin überglücklich", schrieb sie laut Page Six dazu.

Wie die beiden privat harmonieren, erzählte Troian zuletzt im Podcast "Dinner's On Me" von Jesse Tyler Ferguson (50). Die Schauspielerin und der "Suits"-Darsteller lernten sich 2009 kennen und führten teils eine Fernbeziehung. Wenn sie nach Drehs wieder zueinanderfinden, braucht es jedes Mal einen kleinen Reset. "Man lebt getrennt, also lebt man alleine und entwickelt seine eigenen Gewohnheiten", erklärte sie. Umso mehr schätzen sie die gemeinsame Zeit. Die Schauspieler gaben sich am 10. Dezember 2016 bei einer romantischen Trauung das Jawort. Im Oktober 2018 kam ihre erste Tochter Aurora zur Welt, drei Jahre später folgte ihre Schwester Elliot, die im Juni 2021 geboren wurde. Eines ist klar: Glücklicher könnten die beiden wohl kaum sein.

Getty Images Troian Bellisario im Juni 2017

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario entspannt am Pool 2025

Instagram / patrickjadams Patrick J. Adams und Troian Bellisario 2025