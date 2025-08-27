Nach Babyglück: MGK und Megan Fox auf Versöhnungskurs

Für Colson Baker alias Machine Gun Kelly (35) und Megan Fox (39) waren die vergangenen Monate nicht leicht. Im März kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt – ihr Töchterchen Saga. Doch zu diesem Zeitpunkt waren der Musiker und die Schauspielerin längst kein Paar mehr. Nun scheinen sie jedoch auf dem besten Weg zu einer Versöhnung zu sein, wie Us Weekly berichtet. Ein Insider bestätigt, dass die gemeinsame Elternrolle das Ex-Paar einander nähergebracht hat und sie jede Nacht gemeinsam mit ihrem Baby verbringen. "Es läuft wirklich gut und sie haben wieder eine tiefe Verbindung zueinander aufgebaut", weiß die Quelle.

Direkt nach der Geburt sah es in puncto Liebescomeback düster aus. Insbesondere Megan habe harte Grenzen aufgezeigt. "Sie wird nicht wieder mit ihm zusammenkommen", berichtete damals ein Insider gegenüber People. Danach gewährte sie ihrem Ex jedoch Unterschlupf in ihrem Haus. Die räumliche Nähe scheint sie seither wieder zusammengeschweißt zu haben. Im Mai machte die "Transformers"-Bekanntheit zudem klar, was sie von Colson braucht, um erneut eine Beziehung eingehen zu können. "Er muss konstant an sich arbeiten", erklärte eine Quelle laut In Touch Weekly.

Die beiden kennen solche Phasen in ihrer Beziehung gut. Seit ihrem Kennenlernen am Set von "Midnight in the Switchgrass" im Jahr 2020 verbindet Colson und Megan eine leidenschaftliche, aber oft komplizierte Liebesgeschichte. In der Vergangenheit hatten sie sowohl Höhen, wie ihre Verlobung 2022, als auch Tiefen, etwa Megans Fehlgeburt im Jahr 2023. Ende 2024 sorgte ein hitziger Streit für das Ende ihrer Beziehung.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

ActionPress Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly