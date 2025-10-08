So ausgelassen feiert Machine Gun Kelly auf Londoner Party

Machine Gun Kelly (35), bürgerlich Colson Baker, hat am Montagabend eine ausgelassene Party in London gefeiert. Anlass war laut Daily Mail der Geburtstag seines Produzenten und Songwriters SlimXX, mit dem er im Club The Rex Rooms das Tanzbein schwang. Der Promi-Hotspot, der unter anderem von Schauspieler Jason Momoa (46) mitgegründet wurde, verwandelte sich an diesem Abend in eine Bühne für MGK, der mit SlimXX und Gästen zu Hits seines Albums "Lost Americana" sang und die Stimmung anheizte. Ein Highlight des Abends war die Übergabe einer riesigen, individuell gestalteten Punk-Torte an das Geburtstagskind.

Erst kürzlich nahm MGK in einem Interview mit Vogue Bezug auf seine Liebe zum Tanzen. Er erklärte, dass Tanz für ihn eine Verbindung zur Seele darstellt und ihm oft hilft, depressive Phasen zu überwinden. "Tanzen ist ein Weg, sich mit den Frequenzen des Universums zu verbinden", so der Musiker. MGK, der regelmäßig seine Gefühle in seiner Kunst ausdrückt, erzählte weiter, dass er sich am wohlsten fühlt, wenn er "ungeschminkt und authentisch" ist. Vor der Party machte er zudem mit einem frechen Kommentar in einer Radioshow auf sich aufmerksam, als er über seine umfangreiche Tattoosammlung sprach. Mit Humor verriet er dabei, welche Körperstellen noch unverziert sind.

Die Feier in London markiert zugleich eine kleine Verschnaufpause, bevor für MGKs arbeitsreiche Wochen beginnen. Für den 15. November ist der Start seiner "Lost Americana Tour" angesetzt, die ihn kreuz und quer durch die USA führen wird. Der Musiker, der seit über einem Jahr komplett auf Alkohol verzichtet, sprach auch offen darüber, wie sehr ihn dieser Schritt verändert hat. In Interviews erzählte er, dass er in dieser Zeit zu einer ganz neuen Klarheit gefunden hat – und dass Musik für ihn heute der wichtigste Anker ist, um persönliche Herausforderungen zu meistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly posiert im Mai 2025 bei den American Music Awards in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kellys Auftritt bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.