Zu "Jennifer’s Body 2": Megan Fox in sexy blutigem Outfit

Fans des Horror-Kults "Jennifer's Body" dürfen sich freuen: Nach 16 Jahren soll es eine Fortsetzung des Films geben. Diese Nachricht wurde bei einer Veranstaltung im Academy Museum of Motion Pictures bekannt gegeben, bei der Schauspielerin Megan Fox (39) im Mittelpunkt stand. Die Schauspielerin, die in der Hauptrolle der Jennifer Check brillierte, begeisterte das Publikum der Fragerunde nicht nur mit ihrer Anwesenheit, sondern auch mit ihrem umwerfenden Look: Auf Fotos, die TMZ vorliegen, zeigte sich Megan in einem nudefarbenen Korsett mit blutroten Verstärkungen, verziert mit roten Perlen, die das Outfit funkelnd abrundeten. Auch die Regisseurin des Originals, Karyn Kusama, war vor Ort und bestätigte, dass Drehbuchautorin Diablo Cody (47) derzeit an einem Skript für die Fortsetzung arbeite.

Wie Karyn bei Deadline verriet, solle "Jennifer's Body 2" so "lustig und verrückt" werden wie sein Vorgänger, der es trotz enttäuschender Zahlen an den Kinokassen von 2009 zu einem echten Kult-Klassiker gebracht hat. Die feministische Botschaft des ersten Teils, in dem die High-School-Schülerin Jennifer zur männerfressenden Dämonin wird, fand vor allem über die Jahre nach seinem Kinodebüt Anklang. Amanda Seyfried (39), die Jennifers Freundin Needy spielt, deutete bereits im Sommer an, dass sie sich eine Rückkehr ins "Jennifer's Body"-Universum vorstellen könne – allerdings nur mit Megan an ihrer Seite. Wann genau die Fortsetzung erscheint, bleibt allerdings noch unklar.

Im privaten wie beruflichen Kontext zieht Megan mit ihrer unverwechselbaren Ausstrahlung immer wieder die Blicke auf sich. Neben ihren Auftritten auf der Leinwand begeistert die Schauspielerin regelmäßig mit ihren stilvollen Looks auf roten Teppichen und Events. Besonders die starke Verbindung zu ihrem "Jennifer's Body"-Charakter scheint Megan bis heute wichtig zu sein. In Interviews hat sie in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Rolle eine einzigartige Erfahrung für sie war. Auch Karyn äußerte sich immer wieder positiv über die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin, was den Fans weiter Hoffnung gibt, Megan in der geplanten Fortsetzung wieder in Aktion zu sehen.

IMAGO / Anadolu Agency Megan Fox im September 2017

Getty Images Megan Fox und Amanda Seyfried, September 2009

Getty Images Megan Fox im November 2023