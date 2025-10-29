Jack White (†85) hinterlässt Abschiedsbriefe nach Suizid

Jack White (†85), gebürtig Horst Nußbaum, wurde am 16. Oktober tot in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald aufgefunden. Die Produzentenlegende, die mit zahlreichen Hits in der Musikbranche Erfolge feierte, hatte Schussverletzungen erlitten, ließ die Staatsanwaltschaft Berlin verlauten. Sein Tod erschütterte nicht nur enge Freunde und Wegbegleiter, sondern auch die Öffentlichkeit. Laut exklusiven Bild-Informationen hinterließ er vier Abschiedsbriefe – von denen einer an seine Haushälterin gerichtet war, die ihn am Todestag gefunden haben soll.

Die Ermittlungen zu seinem Tod sind inzwischen abgeschlossen. Wie Jacks Anwalt Sebastian Loewe bestätigte, handelt es sich bei der Todesursache um eine Selbsttötung. Die Kriminalpolizei hatte die Abschiedsbriefe zunächst sichergestellt, sie jedoch nach Abschluss der Untersuchungen an die adressierten Empfänger übergeben. Obwohl es sich nicht um testamentarische Schriftstücke handelt, könnten sie bedeutende Hinweise auf die Beweggründe des Musikers liefern. Gerüchten zufolge hatte der 85-Jährige zuletzt finanzielle Schwierigkeiten und befand sich in einer angespannten Situation.

Nur wenige Tage nach Abschluss der Ermittlungen wurde bekannt, dass Jacks Beerdigung von seiner Ex-Frau Janine White organisiert wurde – und nicht von seiner Witwe Rafaella Nußbaum. Wie RTL berichtete, war Rafaella bei der Trauerfeier offenbar nicht erwünscht. Der Anwalt des verstorbenen Komponisten erklärte gegenüber dem Sender: "Janine White hat der Frau von Herrn Jack White, Rafaella Nußbaum, die Teilnahme an der Beerdigung untersagt. Den beiden Kindern von Jack mit Rafaella ist die Teilnahme nicht gestattet, dafür sind sie aber noch zu klein."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Jack White im August 2015

IMAGO / APress Jack White, Musikproduzent