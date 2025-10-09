Pikant: An dieser Stelle hat Machine Gun Kelly kein Tattoo

Machine Gun Kelly (35) sorgte bei einem Live-Auftritt in der Radio 1 Live Lounge für einen unvergesslichen Moment. Der Rapper und Sänger, bekannt für seine zahlreichen Tattoos, wurde von Moderatorin Charlie Hedges gefragt, ob es an seinem Körper noch Stellen gebe, die unberührt von Tinte seien. Ohne zu zögern, brachte der Musiker mit einer frechen Antwort das Studio zum Lachen: "Ja, mein Penis." Während Studio-Kollege Melvin Odoom vor Lachen kaum an sich halten konnte, versuchte Machine Gun Kelly die Situation mit humorvollen Worten wie "Was wolltet ihr sonst hören – meine Knie?" zu retten. Der Künstler erklärte außerdem, dass selbst ungewöhnliche Körperstellen wie seine Achseln und die Rückseiten seiner Knie tätowiert seien.

Neben seinem humorvollen Radio-Interview hat der Musiker in den vergangenen Monaten auch privat für Schlagzeilen gesorgt. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Megan Fox (39) begrüßte er seine Tochter Saga. Parallel dazu veröffentlichte er im August sein neuestes Album "Lost Americana". Die Platte markiert einen Wendepunkt in seinem musikalischen Stil und zeigt eine optimistischere Seite des Künstlers. Als besonderen Höhepunkt ließ er die Trailer zu seinem Werk von Musiklegende Bob Dylan (84) vertonen. Der Song "Cliché" und sein fröhliches Musikvideo, das ihn tanzend in einer Autowaschanlage zeigt, spiegeln diese positive Entwicklung wider.

Machine Gun Kellys Affinität zu Tattoos zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere und sein Leben. Sein markantes Blackout-Tattoo, das große Teile seines Oberkörpers mit schwarzer Farbe bedeckt, zeugt von seinem Wunsch nach radikaler Veränderung und Selbstneuerfindung. Mit dieser Arbeit ließ sich der Musiker von der Kunst inspirieren und verwandelte seinen Körper in eine Leinwand für seine Visionen. Die Verbindung aus künstlerischem Ausdruck und unkonventionellem Humor macht Machine Gun Kelly zu einem faszinierenden Star, der immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt.

Getty Images Machine Gun Kelly, Juni 2025

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022