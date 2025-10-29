Schwur an Charles: Kein Enthüllungsbuch von Prinz Andrew

Trotz des andauernden Machtspiels um die Royal Lodge in Windsor hat Prinz Andrew (65) seinem Bruder, König Charles (76), ein Versprechen gegeben. Laut The Sun on Sunday habe Andrew zugesichert, kein Enthüllungsbuch zu schreiben und sich damit nicht "wie Harry zu verhalten". Hintergrund der Auseinandersetzung waren neue Enthüllungen zu Andrews Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), infolgedessen der Prinz bereits seine Titel ablegte.

Nach Angaben der Zeitung laufen "fortgeschrittene Gespräche" zwischen Vertretern des Königs und Andrew über eine neue Bleibe für ihn und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die mit ihm in der Royal Lodge lebt. Im Palast gebe es die Sorge, der Royal könnte "aus der Reihe tanzen", sollte er die Lodge verlassen müssen. Eine Quelle sagte jedoch gegenüber The Sun on Sunday: "Andrew wird kein Buch wie 'Reserve' schreiben. Er hat es dem König versprochen." Wie das Magazin erfahren haben will, soll es bisher zahlreiche Angebote für eine aktualisierte Autobiografie für Sarah geben – jedoch eher im Stil eines Lebensratgebers statt einer Abrechnung.

Das Drama im britischen Königshaus reißt einfach nicht ab. Charles jüngster Sohn, Prinz Harry (41), hatte sich im Jahr 2020 von seinen royalen Aufgaben zurückgezogen und war mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Seither gab er ein großes Enthüllungsinterview im US-amerikanischen TV und schrieb die Autobiografie "Reserve". In beidem rechnete er mit der britischen Monarchie als Institution und seiner Familie ab.

Getty Images, Getty Images König Charles und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Harrys Memoiren "Reserve"

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Harry im September 2022