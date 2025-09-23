Laut Butler: Prinz Harrys Memoiren sollen reine Fiktion sein

Grant Harrold, der frühere Butler von König Charles III. (76), sorgt mit seinen jüngsten Aussagen für Aufsehen. Der Autor stand sieben Jahre im Dienst des Monarchen und hat in seinem neuen Buch "The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service" seine Erlebnisse im Königshaus geschildert – und widerspricht dabei den Behauptungen von Prinz Harry (41) in dessen 2023 erschienenem Buch "Reserve". In Harrys Memoiren beschreibt er ein Leben voller Spannungen und Unzufriedenheit innerhalb der Familie, doch Grant zeichnet ein völlig anderes Bild. "Es fühlte sich an wie eine glückliche Familie", sagte der Butler im Gespräch mit Fox News Digital. Besonders in Bezug auf Camilla (78), Harrys Stiefmutter, gab Grant an, niemals von Spannungen oder Problemen etwas bemerkt zu haben.

Der 41-Jährige hatte in seinen Memoiren geschildert, dass er und sein Bruder William (43) ihren Vater gebeten hätten, Camilla nicht zu heiraten, aus Angst, sie könne eine "böse Stiefmutter" werden. Zudem beschuldigte er sie, private Informationen an die Presse weitergegeben zu haben. Grant hingegen betonte, dass Harry gegenüber Camilla bei öffentlichen Auftritten einen ganz anderen Eindruck hinterließ. Auch die privaten Dinner vor Feierlichkeiten wie der Hochzeit von Charles und Camilla im Jahr 2005 seien entspannt und herzlich gewesen. "Wenn er so unglücklich gewesen wäre, hätte er sich komplett zurückziehen können", meinte Grant. Er schloss jedoch nicht aus, dass Harry persönliche Belastungen verbergen könnte: "Mentaler Stress ist oft unsichtbar, und vielleicht hat er es einfach gut versteckt", überlegte der Butler.

Die Diskussionen um Harrys distanzierte Haltung zum Königshaus unterstreichen erneut, wie unterschiedlich die Perspektiven innerhalb einer Familie sein können. Während er und Meghan (44) sich seit ihrem Rückzug 2020 ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut haben, scheint Harry ebenso wie sein Bruder William die Spuren ihrer Eltern zu tragen. Während William für seine ruhige und bedachte Art bekannt ist, wird Harry häufig als impulsiv beschrieben – ein Charakterzug, den Grant auf die Einflüsse ihrer Mutter Diana (†36) und ihres Großvaters Prinz Philip (†99) zurückführt. Letzterer soll ebenfalls für seine Sturheit bekannt gewesen sein. Mit klaren Entscheidungen, wie jener, keine Traditionen wie den Besuch bestimmter britischer Elite-Schulen für seine Kinder fortzusetzen, setzt Harry seine Individualität weiterhin demonstrativ in Szene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, September 2025

Anzeige