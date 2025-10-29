Serkan Yavuz offen: Co-Parenting ist nicht immer leicht

Serkan Yavuz (32) hat sich in einer Fragerunde zu den Herausforderungen und Freuden des Co-Parentings geäußert. Der Reality-TV-Star, der sich zusammen mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (31) die Erziehung ihrer beiden Töchter Nova und Valea teilt, berichtete offen von seinen Erlebnissen. Besonders emotional sei für ihn immer der Moment, wenn die gemeinsamen Tage mit seinen Kindern enden und er sie zurück zu ihrer Mutter bringen müsse. "Das ist immer der unschöne Part", erklärte er in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Daran wird man sich nie gewöhnen können, sie nicht immer um sich herum zu haben."

Trotz der emotionalen Momente genießt Serkan die Zeit mit seinen kleinen Töchtern in vollen Zügen: "Ich liebe es, wenn die zwei Pampersrocker hier sind, die beleben die Bude." Besonders Nova, die ältere der beiden Schwestern, beeindruckt ihn immer wieder mit ihrem wachsenden Verständnis und ihrer Kommunikationsfähigkeit. Auch wenn Valea oft versucht, ihrer großen Schwester alles nachzumachen, sei es für ihn ein beglückender Anblick, die beiden miteinander spielen zu sehen. Gleichzeitig räumt Serkan ein, dass der Alltag mit zwei kleinen Kindern durchaus anstrengend sein kann. Essen, Baden, Anziehen und all die kleinen Herausforderungen des Tages seien zwar anspruchsvoll, aber für ihn ein willkommener Teil des Lebens mit seinen Kindern.

Samira, die Mutter der beiden Mädchen, hat schon früher betont, wie schwer es ihr fällt, die Kinder für mehrere Tage abzugeben, weiß diese gemeinsame Erziehungsaufgabe aber zu schätzen. Die lange Beziehung der beiden, die sie einst auch gemeinsam in die Öffentlichkeit brachte, hat tiefe Spuren hinterlassen und verbindet sie weiter durch ihre Kinder. Auch wenn Serkan und Samira inzwischen getrennte Wege gehen, zeigt sich in ihren Beschreibungen, dass das Wohl ihrer Töchter für beide an erster Stelle steht.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025