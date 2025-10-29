Sneak-Peek: Neue "Bachelor in Paradise"-Staffel wird heftig

Das Warten hat ein Ende! Am 4. November startet Bachelor in Paradise 2025, doch schon jetzt können Fans auf RTL+ einen ersten Blick auf die neue Staffel werfen. In der exklusiven 24-minütigen Sneak Peek zeigt sich, dass es im thailändischen Paradies nicht nur romantisch zugeht. Tränen, Flüche und hitzige Diskussionen scheinen genauso vorprogrammiert zu sein wie heiße Küsse und neue Liebesgeschichten. Durch die diesmal besonders lebhafte Eröffnungsszene führt niemand Geringeres als Paul Janke (44). Als "Ur"-Bachelor mischt er sich wieder unter die Singles, mixt Drinks an der Strandbar und gibt bewährte Liebestipps.

Die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten sind wieder bekannte Gesichter aus früheren Staffeln. Mit dabei sind diesmal unter anderem Victoria und Viviane aus Die Bachelors 2025, Lissy und Nadia aus "Die Bachelors" 2024 sowie Mimi Gwozdz (31), die zum zweiten Mal bei "Bachelor in Paradise" teilnimmt. Auch bei den Männern verspricht das Line-up großes Potenzial für Drama und Romantik. Ferry, Devin und Bennett, bekannt aus Die Bachelorette 2024, sind neben Lukas Baltruschat (31), Jan Hoffmann und Ex-Bachelor David Jackson Teil der bunten Runde.

Schon kurz nachdem RTL die neuen Kandidaten verkündet hatte, zeigte sich auf Instagram die Freude bei vielen Fans. "Einfach Mimi dabei, wie toll! Schauen wir mal, was wird", schrieb ein begeisterter Nutzer. Auch Devin sorgt für Vorfreude: "Ich habe so krass darauf gewartet, Devin wieder in einem Format zu sehen", kommentierte ein anderer. Sogar Realitystars wie Gloria Schwesinger (33) meldeten sich zu Wort. Die Influencerin lobte: "Geil, dass es einfach mal Männer und keine frisch 18-Jährigen oder Jungs Anfang 20 sind."

RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Mimi Gwozdz

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

