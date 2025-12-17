Emotional: BiP-Ferry erzählt von seiner geplatzten Verlobung

Ferry ist der letzte Single, der bei Bachelor in Paradise nachrückt. Der Bachelorette-Kandidat von 2024 ist voller Tatendrang und geht mit Larissa auf ein romantisches Date. Dieses verläuft jedoch anders, als er sich das vorgestellt hat: Die beiden bekommen die Aufgabe, einen Hochzeitstanz nachzuspielen, samt Schleier und Fliege. Ferrys Gesichtsausdruck versteinert, als er preisgibt: "Das triggert mich tatsächlich." Der 30-Jährige erzählt, er sei bereits verlobt gewesen – damals sei jedoch alles schiefgelaufen und er habe die Hochzeit kurzfristig absagen müssen.

Im Einzelinterview erzählt er mit verweinten Augen die ganze Geschichte. "Ich war zehn Jahre in einer Beziehung mit der Liebe meines Lebens. Wir waren dann verlobt, haben die Hochzeit geplant, Leute eingeladen...", beschreibt er, dann bricht seine Stimme. Er fügt schließlich hinzu: "Ich hab's verkackt. Und ich konnte dann nicht unehrlich sein. Das war der schlimmste Tag meines Lebens." Die Hochzeit wurde auf seinen Fehltritt hin abgesagt. Mit dem schlechten Gewissen zu leben, fällt Ferry nicht leicht: "Es tut so weh, was ich einer Person angetan habe..." Seither plage ihn die Angst, ob er eine solche Verbindung je wieder finden wird.

Ferry wurde mit seinem Auftritt bei "Die Bachelorette" im vergangenen Jahr einem größeren Publikum bekannt. Damals kämpfte er um das Herz von Stella Stegmann (28) und schaffte es sogar bis ins Finale – dort ging die letzte Rose allerdings an Devin Dayan. Auch nach den Dreharbeiten steckten die drei in einer komplizierten Dreiecksbeziehung. Im Paradies treffen die beiden ewigen Konkurrenten nun wieder aufeinander – mit jeder Menge Konfliktpotenzial.

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Ferry

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Ferry und Larissa

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer