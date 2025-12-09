Diese neue Versuchung zieht bei "Bachelor in Paradise" ein

Neue Aufregung bei Bachelor in Paradise: Nach der dritten Nacht der Rosen sorgt ein mysteriöser Brief für Spannung unter den Teilnehmern. Die Männer werden zu einem besonderen "Sinnesabenteuer" eingeladen, wobei eine neue Frau ihren Einzug ankündigt. Beim sogenannten "Speed-Dancing" sollen sie die Gelegenheit bekommen, auf Tuchfühlung zu gehen. Diese Aussicht begeistert jedoch nicht alle: "Die Männer kriegen die ganze Zeit irgendwelche Frauen reingeschickt und wir bekommen einen Max", ärgert sich Mimi Gwozdz (31) lautstark. Was die Frauen dann jedoch noch mehr beschäftigt, ist, dass sie das Ganze mit ansehen müssen.

Die neue Kandidatin ist keine Unbekannte: Nadia Gueli, die bei Die Bachelors 2024 um das Herz von Dennis Gries kämpfte und schließlich den vierten Platz belegte, betritt die Szenerie. Mit einem selbstbewussten Lächeln erklärt sie: "Ich glaube, ich bin generell eine Versuchung für die Männer. Ich habe wirklich selten einen Korb bekommen." Unter der Leitung von Paul Janke (44) tritt sie den Männern mit verbundenen Augen entgegen. Am Ende steht ihr eine entscheidende Wahl bevor: Welchem Gentleman schenkt sie das erste Date? Die Auflösung gibt es erst in der nächsten Folge. Die Vorschau zur kommenden Folge verspricht jedoch zusätzliches Drama: Ferrys Einzug steht bevor, was offenbar nicht alle Kandidaten erfreut.

Besonders Devin Dayan scheint irritiert von dem Neuzugang. Bei Die Bachelorette kämpften er und Ferry um die Gunst von Stella Stegmann (28) und schafften es beide bis ins große Finale. Damals überzeugte der Hannoveraner die Single-Lady zunächst mit einem romantischen Gitarrenständchen und ließ seine Gefühle früh durchblicken. Doch auch sein Kontrahent konnte mit Charme und Humor punkten, sorgte bei den Homedates sogar für knisternde Momente. "Da ist einiges passiert. Ich glaube, wenn wir allein gewesen wären, wären die Klamotten geflogen", verriet die 28-Jährige damals über den Besuch bei Ferry.

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidaten beim Speed-Dancing, 2025

RTL / Pervin Inan-Serttas Nadia Gueli, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat

