Dritte Nacht der Rosen: Dieser BiP-Kandidat muss gehen

Die dritte Nacht der Rosen im Paradies sorgte für Spannung und Emotionen. Dieses Mal waren es die Frauen, die die Entscheidungen trafen und die begehrten Rosen verteilten. Jessica Bahn überreichte ihre Rose an Lukas Baltruschat (31) und betonte: "Es fällt mir leicht, mit dir eher in die Zukunft als in die Vergangenheit zu schauen." Lissy Korac entschied sich für David Jackson, während Michelle Bendig Jan Kelle wählte, verbunden mit einem humorvollen Hinweis: "Du bist zwar nicht so lustig wie ich, aber daran können wir arbeiten." Vicky Stryczek trotzte einem vorangegangenen Drama und gab ihre Rose an Bennett Bacher. "In meinem Kopf herrscht Chaos", erklärte sie, was Bennett prompt korrigierte: "Ich glaube, du meinst Herz vor Kopf."

Auch die anderen Kandidatinnen hatten klare Vorstellungen. Mimi Gwozdz (31) zeigte sich neugierig auf die Reise mit Devin Dayan. Judith Diaz entschied sich für Max Adrio (36), jedoch nur für eine Freundschaftsrose, in der Hoffnung auf mehr. Larissa Schulte fand bei Jan Hoffmann die gewünschte Ruhe und Ehrlichkeit, und Kristina Yantsen, die selbst überlegte, das Paradies zu verlassen, vertraute letztlich ihrem Bauchgefühl und überreichte Erik Hebbe die Rose. Am Ende des Abends bedeutete die Entscheidung der Frauen jedoch das Aus für Markus Kathrein, der ohne Rose die Insel verlassen musste.

Für Markus endet damit eine intensive Zeit im Paradies. Der ehemalige Kandidat hatte sich in den vergangenen Wochen bemüht, Verbindungen aufzubauen, konnte jedoch keinen bleibenden Eindruck bei den Teilnehmerinnen hinterlassen. Emotional bleibt es für die Verbliebenen nun spannend, denn auch die bereits entstandenen Paarungen müssen dem Druck der besonderen Situation standhalten. Besonders Vicky und Bennett sorgten mit ihrem Drama für Aufsehen, und es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Beziehung entwickelt. Hinter den Kulissen gibt es jedenfalls keinen Stillstand, denn beim Bachelor in Paradise kann sich alles innerhalb weniger Augenblicke ändern.

RTL Die Kandidaten von "Bachelor in Paradise" beim Dinner der Wahrheit

RTL Kristina Yantsen und Markus Kathrein bei "Bachelor in Paradies"

RTL Markus Kathrein, "Ex on the Beach"-Kandidat