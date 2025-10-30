Das halten Fans von Kim Virginia & Nikolas neuem Nachnamen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie nun den gemeinsamen Nachnamen Grey tragen. Diese Neuigkeit verbreitete sich rasch und sorgte für ordentlich Gesprächsstoff, insbesondere auf Social Media. Unter einem Beitrag von Promiflash im Netz wird die Namensänderung der beiden Realitystars heiß diskutiert. Kommentare wie "Mr. und Mrs. Gaukler würde besser zu den beiden passen" zeigen, dass nicht alle Fans von der Wahl des neuen Nachnamens begeistert sind. Ein anderer Nutzer schrieb: "Es ist und bleibt ein Fiebertraum" und machte damit seine Skepsis deutlich.

Einige Kommentatoren stellten sogar die Echtheit der Namensänderung infrage. So heißt es in einem der Beiträge, dass es sich möglicherweise nur um einen Künstlernamen handeln könnte. Eine Userin erklärte: "Da Kim deutsche Staatsbürgerin ist, müsste sie ihren Namen nach deutschem Recht ändern – und das ist nur möglich, wenn man sehr triftige Gründe hat, zum Beispiel wegen des Namens diskriminiert wird." Bislang haben Kim Virginia und Nikola die rechtlichen Details hinter ihrer Namenswahl nicht offengelegt, was die Spekulationen um ihren neuen Familiennamen weiter anheizt.

Gestern überraschte die Influencerin ihre Fans mit einem neuen Instagram-Clip im Brautkleid. Vor einem roten Auto verkündete sie: "And just like that... Endlich offiziell: Mr. und Mrs. G." Damit war endgültig klar, dass sie und ihr Partner seit Kurzem tatsächlich Grey heißen. In ihrer Social-Media-Bio tauchte der neue Name direkt auf, an die Stelle von Hartung trat Grey. In den Kommentaren bestätigte sie: "Richtig, meinen neuen Namen tragen wir jetzt beide."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

